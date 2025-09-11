Un Festival de l’apprentissage va voir le jour dans le Jura

Le canton du Jura, en partenariat avec la BCJ, lance cet évènement du 23 au 25 septembre à l’Espace culturel Condor. L’objectif est d’offrir un nouveau lieu de rencontre entre entreprises et écoliers du secondaire I.
Un nouveau rendez-vous pour connecter les jeunes au monde professionnel. C’est ce qui va voir le jour dans le canton du Jura du mardi 23 au jeudi 25 septembre à l’Espace culturel Condor à Courfaivre. La première édition du Festival de l’apprentissage, organisée par le Fonds pour le soutien aux formations professionnelles et la BCJ, réunira des entreprises de la région et des jeunes du niveau secondaire I. Christophe Crelier, délégué à la promotion de l’apprentissage, a été inspiré par un concept réalisé dans le canton de Neuchâtel qui lui a beaucoup plu : le Forum des métiers. À la suite de ce constat, il a ainsi décidé de lancer un concept dans la région. « J’ai rencontré 60 entreprises qui ont demandé que le Fonds mette à disposition un espace spécifique pour pouvoir rencontrer les jeunes, car elles ont du mal de libérer du temps », raconte-t-il. L’engouement a tout de suite été au rendez-vous. Près de 70 entreprises seront à disposition des jeunes lors de ce festival.
Christophe Crelier : « Des fois, le contact entre les entreprises et les jeunes a du mal à se faire. »
La première soirée sera réservée aux métiers de bouche et du commerce. La deuxième à ceux de la santé, du social, de la nature et de l’environnement, alors que la dernière se consacrera aux métiers techniques et artisanaux. Les élèves auront donc l’occasion de venir se présenter seuls ou avec leurs parents. Ils pourront ainsi se faire une idée des différentes activités des entreprises et pourquoi pas, décrocher un stage pour en découvrir davantage. Si d’autres outils existent déjà, ce n’est pas un problème pour Christophe Crelier. « Le Festival de l’apprentissage se veut complémentaire à ce qui se fait habituellement. L’idée est de proposer tous les trois ou quatre mois un évènement qui permette aux jeunes d’aller chercher de l’information. Il faut qu’ils se sentent appelés », explique-t-il. Pour lui, ça ne fait pas d’ombre à d’autres évènements comme le Salon interjurassien de la formation. Ce dernier « permet de découvrir les métiers, alors que le Festival de l’apprentissage est un outil plutôt orienté pour les entreprises dans une logique de pouvoir faire du recrutement », ajoute-t-il. Pour les organisateurs, c’est aussi plus facile pour les jeunes d’approcher les entreprises dans un contexte plus « festif » tel que celui-ci. /lge