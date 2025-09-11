Un Festival de l’apprentissage va voir le jour dans le Jura

La première soirée sera réservée aux métiers de bouche et du commerce. La deuxième à ceux de la santé, du social, de la nature et de l’environnement, alors que la dernière se consacrera aux métiers techniques et artisanaux. Les élèves auront donc l’occasion de venir se présenter seuls ou avec leurs parents. Ils pourront ainsi se faire une idée des différentes activités des entreprises et pourquoi pas, décrocher un stage pour en découvrir davantage. Si d’autres outils existent déjà, ce n’est pas un problème pour Christophe Crelier. « Le Festival de l’apprentissage se veut complémentaire à ce qui se fait habituellement. L’idée est de proposer tous les trois ou quatre mois un évènement qui permette aux jeunes d’aller chercher de l’information. Il faut qu’ils se sentent appelés », explique-t-il. Pour lui, ça ne fait pas d’ombre à d’autres évènements comme le Salon interjurassien de la formation. Ce dernier « permet de découvrir les métiers, alors que le Festival de l’apprentissage est un outil plutôt orienté pour les entreprises dans une logique de pouvoir faire du recrutement », ajoute-t-il. Pour les organisateurs, c’est aussi plus facile pour les jeunes d’approcher les entreprises dans un contexte plus « festif » tel que celui-ci. /lge