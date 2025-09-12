« Chaud Devant » : Michel Angi

Rencontre avec l’un des grands passionnés d’alimentation et de gastronomie de la région. Michel Angi, historien d’art et enseignant, s’intéresse depuis toujours à l’histoire de l’alimentation et des rapports entre l’homme et son assiette.

Il nous invite dans sa cuisine, véritable caverne d’Ali Baba qui cache des trésors de saveurs, d’épices et d’ingrédients d’ici et d’ailleurs. Au menu du jour, joue de porc et gratin dauphinois, accompagnés d’aubergines et surtout d’une petite leçon sur le goût et d’une pointe de philosophie… /jmp