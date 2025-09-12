« Chaud Devant » : Michel Angi

Michel Angi, historien d’art, est également un fin connaisseur de la cuisine. Il peut vous ...
« Chaud Devant » : Michel Angi

Michel Angi, historien d’art, est également un fin connaisseur de la cuisine. Il peut vous parler des heures de nos rapports à l’alimentation, tout en cuisinant des joues de porc et en préparant une entrée aux saveurs méditerranéennes.

Michel Angi est parfaitement à l'aise en cuisine. Sa passion mijote depuis son plus jeune âge.

Rencontre avec l’un des grands passionnés d’alimentation et de gastronomie de la région. Michel Angi, historien d’art et enseignant, s’intéresse depuis toujours à l’histoire de l’alimentation et des rapports entre l’homme et son assiette.

Il nous invite dans sa cuisine, véritable caverne d’Ali Baba qui cache des trésors de saveurs, d’épices et d’ingrédients d’ici et d’ailleurs. Au menu du jour, joue de porc et gratin dauphinois, accompagnés d’aubergines et surtout d’une petite leçon sur le goût et d’une pointe de philosophie… /jmp

Michel Angi : « Il y a sans doute une part d’érotisme lorsque l’on parle de cuisine ! »

Ecouter le son


 

