Le parcours « Vallée des Dinosaures » soutenu par la Loterie romande

Un montant global de 970'000 francs sera attribué à 40 dossiers dans le cadre du 3e trimestre 2025. Le Gouvernement jurassien indique avoir approuvé la répartition proposée par la Délégation jurassienne à la Loterie romande. La plus importante contribution, de 450'000 francs, ira à l’Association « Vallée des Dinosaures » pour la création d’un itinéraire de mobilité douce entre le Jurassica Museum à Porrentruy et le Préhisto-Parc à Réclère. Le parcours intégrera une scénographie immersive, des bornes didactiques et des haltes thématiques afin de mettre en valeur le patrimoine paléontologique de renommée internationale et de renforcer l’attractivité touristique régionale.

Les autres soutiens se répartissent entre plusieurs domaines : 520'500 francs pour la promotion du tourisme et le développement (53,66%), 230'300 francs pour la culture (23,74%), 74'000 francs pour l’action sociale et les personnes âgées (7,63%), 55'500 francs pour la jeunesse et l’éducation (5,72%), 49'700 francs pour l’environnement (5,13%) et 40'000 francs pour la conservation du patrimoine (4,12%). /comm-mlm