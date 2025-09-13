Ça se bouscule à Gazo

Il était extrêmement attendu par les jeunes festivaliers du Chant du Gros. Le rappeur Gazo est monté sur la scène secondaire vendredi soir au Noirmont. La foule s’était amassée en nombre sous la tente de la Scène Déménage et à l’arrivée de l’artiste français sur les planches, un mouvement de foule s’est créé et la bousculade engendrée a nécessité l’évacuation d’une cinquantaine de spectateurs, selon les organisateurs qui nous ont indiqué que « le service de sécurité a agi en totale prévention. Il a extirpé les plus jeunes qui étaient aux premiers rangs. Aucun festivalier n’a dû se rendre à l’infirmerie, il n’y a rien eu de grave. » Le rappeur Gazo a ensuite calmé la foule lors des morceaux suivants et le concert s’est déroulé sans encombre. /nmy