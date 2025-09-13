Journées européennes du patrimoine : hommage à Vincent Mangeat

« Histoires d’architectures ». Voilà le thème des Journées européennes du patrimoine, qui se tiennent ce week-end. Dans le Jura, 13 lieux sont à découvrir pour l’occasion. Parmi eux, le bâtiment de la division artisanale du CEJEF à Delémont. Un édifice construit en 1998, qui est l’œuvre de l’architecte d’origine jurassienne Vincent Mangeat, décédé il y a quelques mois.

C’est son ancien associé de très longue date, Pierre Wahlen, qui propose la visite du Centre jurassien d’enseignement et de formation samedi et dimanche. Un Pierre Wahlen qui fut aussi le chef de projet lors de la construction du lieu. La visite prendra la forme d’un hommage pour un Vincent Mangeat, dont l’héritage architectural témoigne « d’une grande modernité sur les questions d’aujourd’hui, telles que la sobriété et l’épuisement des ressources », assure Pierre Wahlen.