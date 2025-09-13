Journées européennes du patrimoine : hommage à Vincent Mangeat

13 lieux sont à découvrir dans le Jura ce week-end dans le cadre de l’événement. La visite ...
Journées européennes du patrimoine : hommage à Vincent Mangeat

13 lieux sont à découvrir dans le Jura ce week-end dans le cadre de l’événement. La visite du bâtiment de la division artisanale du CEJEF, conçu par l’architecte d’origine jurassienne, est au programme.

Vincent Mangeat, décédé il y a quelques mois, a notamment conçu le bâtiment de la division artisanale du CEJEF. Des visites en guise d'hommage sont organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. (Photo : Michel Perret / Ville de Nyon). Vincent Mangeat, décédé il y a quelques mois, a notamment conçu le bâtiment de la division artisanale du CEJEF. Des visites en guise d'hommage sont organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. (Photo : Michel Perret / Ville de Nyon).

« Histoires d’architectures ». Voilà le thème des Journées européennes du patrimoine, qui se tiennent ce week-end. Dans le Jura, 13 lieux sont à découvrir pour l’occasion. Parmi eux, le bâtiment de la division artisanale du CEJEF à Delémont. Un édifice construit en 1998, qui est l’œuvre de l’architecte d’origine jurassienne Vincent Mangeat, décédé il y a quelques mois.

C’est son ancien associé de très longue date, Pierre Wahlen, qui propose la visite du Centre jurassien d’enseignement et de formation samedi et dimanche. Un Pierre Wahlen qui fut aussi le chef de projet lors de la construction du lieu. La visite prendra la forme d’un hommage pour un Vincent Mangeat, dont l’héritage architectural témoigne « d’une grande modernité sur les questions d’aujourd’hui, telles que la sobriété et l’épuisement des ressources », assure Pierre Wahlen.

Pierre Wahlen : « Tout ce que nous faisons a une réalité physique et concrète, rappelait Vincent Mangeat. » 

Retrouvez plus d’informations sur les Journées européennes du patrimoine ici. /tbe

Pierre Wahlen explique la particularité du bâtiment de la division artisanale du CEJEF.

Le bâtiment de la division artisanale du CEJEF, conçu par l'architecte Vincent Mangeat, sera visité ce week-end. Le bâtiment de la division artisanale du CEJEF, conçu par l'architecte Vincent Mangeat, sera visité ce week-end.


