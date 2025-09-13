Un pont tout neuf à la gare de Moutier

Une valse de camions, de grues, et d’ouvriers – 200 au total –, voilà ce à quoi ont pu et peuvent assister les Prévôtois ce week-end, de jour comme de nuit. Dans le cadre des travaux de modernisation de la gare de Moutier, le pont situé au-dessus de la Rue de l’Est subit un lifting prononcé. Démolition dans la nuit de vendredi à samedi, avant qu’un nouveau tablier ne soit glissé samedi matin sur le bâti. « On avait même un petit peu d’avance », se réjouissait le directeur des travaux Michael Marchand au moment de l’interview, samedi en début d’après-midi. Et la suite annoncée ? « Remblayer autour du pont, le renforcer un peu pour le stabiliser, et ensuite remonter les infrastructures ferroviaires dessus », poursuit Michael Marchand. En tout et pour tout, ce ne sont pas moins de 5 aiguillages et 1500 m2 d’infrastructures qui auront été remis au goût du jour à la fin de ce chantier. Et peut-être même avec de l’avance ! Ce qui doit notamment réjouir les usagers de la ligne Delémont-Bienne, dont les trains auront donc été remplacés par des bus entre ce vendredi 22h et ce lundi 5h. /comm-tbe