Le PVL Jura veut des transports gratuits pour les jeunes le week-end

Une pétition pour permettre aux jeunes de moins de 25 ans d’emprunter les transports publics jurassiens gratuitement le week-end. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche le PVL Jura à la presse. Avec pour objectifs, expliquent les Vert’libéraux jurassiens en s’appuyant sur les exemples existants de Genève, Montpellier ou Dunkerque, une amélioration de la qualité de vie des jeunes jurassiens en facilitant leur mobilité, mais aussi une réduction de l’usage de la voiture et, de fait, une diminution des émissions de CO2 et une amélioration de la sécurité. Le parti ajoute que cette mesure soutiendrait également l’économie locale en allant dans le sens d’une augmentation de la fréquentation des commerces.

Au niveau du financement, les transports publics sont majoritairement financés par la Confédération. Ce n’est donc, argue-t-on dans les rangs du PVL Jura, qu’une petite partie de la facture qui serait payée par le Canton du Jura, facture encore diminuée par le fait que de nombreux jeunes seraient déjà au bénéfice d’un abonnement qui couvrirait les mêmes besoins. Le parti espère récolter entre 500 et 1'000 signatures d’ici la fin de l’année. /comm-tbe