Reconnaissance mondiale pour le vin d’un Jurassien d’origine

Alexandre Stauffer, dont les parents vivent encore dans le Jura, vient de faire son entrée dans le guide Robert Parker pour l’un de ses vins produit en Valais. Sa Marsanne y obtient la note de 95/100.
C’est la reconnaissance d’un « travail bien fait ». Le viticulteur Alexandre Stauffer, qui exploite le « Domaine de l’A » en Valais, est désormais mentionné dans le guide Robert Parker, considéré comme la bible mondiale des vins. Ce qui a retenu l’attention des spécialistes, c’est sa Marsanne baptisée « Le Vin de l’Alchimiste ». Elle récolte la note de 95/100, et bénéficie du même coup d’une visibilité mondiale.« Depuis le début, l’objectif est de faire des vins qui soient le plus qualitatifs possible », explique Alexandre Stauffer, qui se réjouit de cette reconnaissance. « Se retrouver après trois ou quatre millésimes dans le guide Parker, c’est exceptionnel ! », ajoute-t-il.
Alexandre Stauffer : « Faire les meilleurs vins possible. »
L’amour de la terre comme un héritage jurassien
Ce Jurassien d’origine a connu en 2018 un ennui profond face à son travail de bureau. Passionné par le vin, il décide alors de se lancer : il acquiert sa première parcelle et se forme à la Haute Ecole de Changins. Aujourd’hui à la tête d’un domaine de 4 hectares, il travaille avec 13 cépages différents.Ce goût pour le travail de la terre lui vient, en partie, de ses origines jurassiennes. Le Jura est ancré en lui, dit-il. « Je suis fier de mes origines, même si je n’y ai pas vécu très longtemps. J’y retourne le plus souvent possible. » Il retrouve ici sa famille, souvent autour de repas de qualité accompagnés de bons vins.
Alexandre Stauffer : « Je me réjouis de revenir pour la St-Martin. »
À noter que le fruit du travail d’Alexandre Stauffer a déjà été salué par le guide Gault&Millau, qui l’a nommé « Rookie de l’année 2026 ». /lad