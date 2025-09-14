Reconnaissance mondiale pour le vin d’un Jurassien d’origine

Alexandre Stauffer, dont les parents vivent encore dans le Jura, vient de faire son entrée ...
Reconnaissance mondiale pour le vin d’un Jurassien d’origine

Alexandre Stauffer, dont les parents vivent encore dans le Jura, vient de faire son entrée dans le guide Robert Parker pour l’un de ses vins produit en Valais. Sa Marsanne y obtient la note de 95/100.

Alexandre Stauffer pose avec sa bouteille de vin distinguée par le prestigieux guide de vin Robert Parker. (Photo : Alexandre Stauffer) Alexandre Stauffer pose avec sa bouteille de vin distinguée par le prestigieux guide de vin Robert Parker. (Photo : Alexandre Stauffer)

C’est la reconnaissance d’un «  travail bien fait  ». Le viticulteur Alexandre Stauffer, qui exploite le «  Domaine de l’A  » en Valais, est désormais mentionné dans le guide Robert Parker, considéré comme la bible mondiale des vins. Ce qui a retenu l’attention des spécialistes, c’est sa Marsanne baptisée «  Le Vin de l’Alchimiste  ». Elle récolte la note de 95/100, et bénéficie du même coup d’une visibilité mondiale.«  Depuis le début, l’objectif est de faire des vins qui soient le plus qualitatifs possible  », explique Alexandre Stauffer, qui se réjouit de cette reconnaissance. «  Se retrouver après trois ou quatre millésimes dans le guide Parker, c’est exceptionnel  !  », ajoute-t-il.

Alexandre Stauffer  : « Faire les meilleurs vins possible. »

Ecouter le son

L’amour de la terre comme un héritage jurassien

Ce Jurassien d’origine a connu en 2018 un ennui profond face à son travail de bureau. Passionné par le vin, il décide alors de se lancer  : il acquiert sa première parcelle et se forme à la Haute Ecole de Changins. Aujourd’hui à la tête d’un domaine de 4 hectares, il travaille avec 13 cépages différents.Ce goût pour le travail de la terre lui vient, en partie, de ses origines jurassiennes. Le Jura est ancré en lui, dit-il. «  Je suis fier de mes origines, même si je n’y ai pas vécu très longtemps. J’y retourne le plus souvent possible.  » Il retrouve ici sa famille, souvent autour de repas de qualité accompagnés de bons vins.

Alexandre Stauffer : « Je me réjouis de revenir pour la St-Martin. »

Ecouter le son

À noter que le fruit du travail d’Alexandre Stauffer a déjà été salué par le guide Gault&Millau, qui l’a nommé «  Rookie de l’année 2026  ». /lad


 
Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'DisableTeads' de type N/A.

Actualités suivantes

Les vertus d'un bois expliqué aux jeunes

Les vertus d'un bois expliqué aux jeunes

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 11:00

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 11:30

Un pont tout neuf à la gare de Moutier

Un pont tout neuf à la gare de Moutier

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 09:18

Accident de la route aux Emibois

Accident de la route aux Emibois

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 15:35

Articles les plus lus

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 15:30

Accident de la route aux Emibois

Accident de la route aux Emibois

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 15:35

Un pont tout neuf à la gare de Moutier

Un pont tout neuf à la gare de Moutier

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 09:18

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 11:30

Ça se bouscule à Gazo

Ça se bouscule à Gazo

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 11:51

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 15:30

Accident de la route aux Emibois

Accident de la route aux Emibois

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 15:35

Un pont tout neuf à la gare de Moutier

Un pont tout neuf à la gare de Moutier

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 09:18

Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 11:46

Journées européennes du patrimoine : hommage à Vincent Mangeat

Journées européennes du patrimoine : hommage à Vincent Mangeat

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 11:48

Ça se bouscule à Gazo

Ça se bouscule à Gazo

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 11:51

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 15:30