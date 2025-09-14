Reconnaissance mondiale pour le vin d’un Jurassien d’origine

L’amour de la terre comme un héritage jurassien

Ce Jurassien d’origine a connu en 2018 un ennui profond face à son travail de bureau. Passionné par le vin, il décide alors de se lancer : il acquiert sa première parcelle et se forme à la Haute Ecole de Changins. Aujourd’hui à la tête d’un domaine de 4 hectares, il travaille avec 13 cépages différents.Ce goût pour le travail de la terre lui vient, en partie, de ses origines jurassiennes. Le Jura est ancré en lui, dit-il. « Je suis fier de mes origines, même si je n’y ai pas vécu très longtemps. J’y retourne le plus souvent possible. » Il retrouve ici sa famille, souvent autour de repas de qualité accompagnés de bons vins.