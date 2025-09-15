Les usagers de la route de La Goule devront trouver un itinéraire alternatif la semaine prochaine. Dans un communiqué, les autorités annoncent que l’axe sera totalement fermé à la circulation du mardi 16 septembre à 7h au mercredi 17 septembre à 6h30. Cette fermeture est rendue nécessaire par des travaux de revêtement. Des équipes interviendront pour la pose d’enrobé sur la chaussée. La circulation sera rétablie dès mercredi matin à partir de 6h30. /com-mlm
Fermeture de la route de La Goule les 16 et 17 septembre
