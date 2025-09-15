Fermeture de la route de La Goule les 16 et 17 septembre

Les usagers de la route de La Goule devront trouver un itinéraire alternatif la semaine prochaine. Dans un communiqué, les autorités annoncent que l’axe sera totalement fermé à la circulation du mardi 16 septembre à 7h au mercredi 17 septembre à 6h30. Cette fermeture est rendue nécessaire par des travaux de revêtement. Des équipes interviendront pour la pose d’enrobé sur la chaussée. La circulation sera rétablie dès mercredi matin à partir de 6h30. /com-mlm