« La grande interview » : Pierre-Alain Fridez

Le conseiller national socialiste Pierre-Alain Fridez a publié son quatrième livre cette deuxième semaine de septembre, axé sur les erreurs de la Suisse dans ses acquisitions d’armements. Très critique sur les questions militaires, il dénonce une manipulation dans le processus de choix de l’avion de combat américain F-35.

Le Jurassien était l’invité de « La grande interview » de notre correspondant parlementaire à Berne Serge Jubin.