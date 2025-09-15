« La grande interview » : Pierre-Alain Fridez

Le conseiller national socialiste jurassien était l’invité de « La grande interview » mensuelle ...
« La grande interview » : Pierre-Alain Fridez

Le conseiller national socialiste jurassien était l’invité de « La grande interview » mensuelle de nos correspondants parlementaires à Berne. Il dénonce une manipulation autour du choix des avions de combat américains F-35.

Pierre-Alain Fridez à la tribune du Conseil national. (Photo : KEYSTONE / Alessandro della Valle) Pierre-Alain Fridez à la tribune du Conseil national. (Photo : KEYSTONE / Alessandro della Valle)

Le conseiller national socialiste Pierre-Alain Fridez a publié son quatrième livre cette deuxième semaine de septembre, axé sur les erreurs de la Suisse dans ses acquisitions d’armements. Très critique sur les questions militaires, il dénonce une manipulation dans le processus de choix de l’avion de combat américain F-35.

Le Jurassien était l’invité de « La grande interview » de notre correspondant parlementaire à Berne Serge Jubin.

Pierre-Alain Fridez : « Le choix du F-35 est le résultat d'une manipulation ».

Ecouter le son

À près de 68 ans, Pierre-Alain Fridez quittera ses fonctions au Conseil national, où il siège depuis 14 ans.

Pour faire résonner ses opinions, le conseiller national a choisi l’écriture. Il a publié quatre livres depuis 2020. /sju-pch

Pierre-Alain Fridez : « C'est un livre que j'ai écrit en quinze jours ».

Ecouter le son


