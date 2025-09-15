« Le dossier du lundi » : les enjeux de la nouvelle identité électronique

En vue de la votation fédérale du 28 septembre sur l’e-ID, Marie Vuilleumier, notre correspondante ...
En vue de la votation fédérale du 28 septembre sur l’e-ID, Marie Vuilleumier, notre correspondante au Palais fédéral, fait le point sur les enjeux principaux de cette votation.

La population suisse est appelée à se prononcer le 28 septembre prochain sur l’introduction d’une identité numérique. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) La population suisse est appelée à se prononcer le 28 septembre prochain sur l’introduction d’une identité numérique. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

La population suisse se prononcera le 28 septembre prochain sur l’introduction d’une identité électronique. Cette e-ID serait introduite et gérée par l’État. Une première tentative avait été rejetée en votation populaire en 2021, mais les autorités assurent avoir tiré les leçons de ce refus. Notre correspondante au Palais fédéral Marie Vuilleumier décortique les enjeux principaux de cette nouvelle loi. /mvu-pch

Le dossier de Marie Vuilleumier : 

Ecouter le son


