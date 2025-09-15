« Le dossier du lundi » : les enjeux de la nouvelle identité électronique

La population suisse se prononcera le 28 septembre prochain sur l’introduction d’une identité électronique. Cette e-ID serait introduite et gérée par l’État. Une première tentative avait été rejetée en votation populaire en 2021, mais les autorités assurent avoir tiré les leçons de ce refus. Notre correspondante au Palais fédéral Marie Vuilleumier décortique les enjeux principaux de cette nouvelle loi. /mvu-pch