Le sport jurassien soulagé par la hausse du budget Jeunesse et Sport

Le Jura et les autres cantons soufflent après le revirement du Conseil fédéral sur les subventions Jeunesse et Sport (J+S). Le Gouvernement avait annoncé au début de l'été des coupes budgétaires (-2,2 millions de francs) alors que les participants aux activités sportives étaient en hausse, ce qui aurait représenté au final un manque de à gagner de 20%. Les cantons romands, dont le Jura, s’étaient d’ailleurs fendus d’une missive pour alerter sur les conséquences d’une telle décision, tout comme l’a fait le Parlement jurassien récemment. Face aux inquiétudes exprimées par les cantons et associations sportives, le Conseil fédéral a revu sa position pour finalement décider d’augmenter le budget J+S de 20 millions de francs pour l’année 2025 et de 28 millions pour 2026.





« Un soulagement pour la jeunesse jurassienne et le sport de base »

Ces sommes viendront s’ajouter au montant de 115 millions prévu pour 2025 et qui ne suffit déjà plus comme l’a reconnu le Gouvernement. « C’est un soulagement pour la jeunesse jurassienne et le sport de base. Il y avait en Suisse 680'000 participants aux activités J+S de plus en 2024 qu’en 2023. Il fallait donc non seulement que le Conseil fédéral renonce à baisser les subventions, mais aussi qu’il augmente les montants pour parvenir à un maintien de l’offre de la part de tous les acteurs du sport en Suisse », salue Raphaël Chalverat, chef de l’Office cantonal des sports.