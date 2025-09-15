Le sport jurassien soulagé par la hausse du budget Jeunesse et Sport

Après avoir annoncé une baisse, le Conseil fédéral a finalement décidé d’augmenter les enveloppes allouées pour 2025 et 2026, ce qui permettra aux clubs et associations de maintenir les prestations.
Le Jura et les autres cantons soufflent après le revirement du Conseil fédéral sur les subventions Jeunesse et Sport (J+S). Le Gouvernement avait annoncé au début de l'été des coupes budgétaires (-2,2 millions de francs) alors que les participants aux activités sportives étaient en hausse, ce qui aurait représenté au final un manque de à gagner de 20%. Les cantons romands, dont le Jura, s’étaient d’ailleurs fendus d’une missive pour alerter sur les conséquences d’une telle décision, tout comme l’a fait le Parlement jurassien récemment. Face aux inquiétudes exprimées par les cantons et associations sportives, le Conseil fédéral a revu sa position pour finalement décider d’augmenter le budget J+S de 20 millions de francs pour l’année 2025 et de 28 millions pour 2026.
« Un soulagement pour la jeunesse jurassienne et le sport de base »
Ces sommes viendront s’ajouter au montant de 115 millions prévu pour 2025 et qui ne suffit déjà plus comme l’a reconnu le Gouvernement. « C’est un soulagement pour la jeunesse jurassienne et le sport de base. Il y avait en Suisse 680'000 participants aux activités J+S de plus en 2024 qu’en 2023. Il fallait donc non seulement que le Conseil fédéral renonce à baisser les subventions, mais aussi qu’il augmente les montants pour parvenir à un maintien de l’offre de la part de tous les acteurs du sport en Suisse », salue Raphaël Chalverat, chef de l’Office cantonal des sports.
Les clubs et associations sportives, mais aussi les écoles qui touchent des subventions pour l’organisation de camps de ski, devraient donc pouvoir maintenir leurs prestations ces deux prochaines années pour les quelque 9'000 jeunes Jurassiens bénéficiaires de ces différentes activités. « L’an dernier, on avait 882'000 francs de subventions J+S qui sont tombées dans les caisses jurassiennes et redistribuées aux associations et écoles. Si vous enleviez 20%, il aurait fallu peut-être augmenter les tarifs d’inscription pour certaines activités, ce qui aurait été difficilement digéré », avance Raphaël Chalverat. Les chambres fédérales devront encore se prononcer sur cette volonté du Conseil fédéral de rehausser les enveloppes pour Jeunesse et Sport. L'État jurassien prévoit d'ailleurs de rencontrer prochainement ses élus fédéraux afin de les sensibiliser à cette cause.
« Je crois que tout le monde comprend l’importance du sport dans la société. C’est fondamental pour le développement du sport, de l’activité physique, de l’intégration sociale, la baisse des coûts de la santé, etc. Cette mesure de baisse des subventions était complètement à contresens, le Conseil fédéral l’a compris et on est persuadé que les élus fédéraux comprendront la même chose », rassure le chef de l’Office des sports. /jpi