Marcel Villiger nouveau conseiller communal de Courrendlin

Celui qui était président des assemblées a été élu tacitement au terme du délai de dépôt des ...
Celui qui était président des assemblées a été élu tacitement au terme du délai de dépôt des listes, le centriste était le seul candidat à la succession du socialiste Kilian Geiser qui a démissionné.

Le Conseil communal de Courrendlin est à nouveau complet. Marcel Villiger (Le Centre) a été élu tacitement au sein de l’exécutif vadais à l’issue du délai de dépôt des listes ce lundi midi. Il était le seul candidat à la succession du socialiste Kilian Geiser, démissionnaire en juillet dernier, et pour lequel le PS n’avait proposé aucun remplaçant. Marcel Villiger, 51 ans, était dernièrement président des assemblées communales et a été par le passé conseiller communal de Rebeuvelier avant la fusion avec Courrendlin. /jpi


