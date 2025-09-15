Quinze communes jurassiennes ont rejoint l’appel pour Gaza

Deux mois après l’appel lancé par le collectif Jura Palestine, quinze communes ont signé la ...
Deux mois après l’appel lancé par le collectif Jura Palestine, quinze communes ont signé la déclaration qui demande au Conseil fédéral de s’engager davantage pour faire respecter le droit humanitaire dans la bande de Gaza.

Les communes jurassiennes continuent à se mobiliser pour la bande de Gaza. Quinze d’entre elles ont répondu à l’appel lancé il y a deux mois par le collectif Jura Palestine. Concrètement, elles demandent, avec des dizaines d’autres communes en Suisse, au Conseil fédéral de s’engager davantage pour faire respecter le droit humanitaire sur place. Moutier, Delémont, Soyhières, Les Enfers, Le Bémont, Les Bois, Courgenay, Courrendlin, Haute-Sorne, Develier, Saignelégier, Rossemaison, Lajoux, Courchapoix et Coeuve figurent désormais sur la liste des communes qui se sont engagées, d’une manière ou d’une autre. Le collectif Jura Palestine déplore que les autres communes n’aient pas donné suite à ce jour. « Ce silence est incompréhensible, alors même que l’urgence humanitaire ne cesse de s’aggraver », souligne l’entité. /alr-ech


 

