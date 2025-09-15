Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

L’institution de formation supérieure des cantons BEJUNE accueille plus de 1'500 étudiants ...
Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

L’institution de formation supérieure des cantons BEJUNE accueille plus de 1'500 étudiants ce lundi et mardi pour leur rentrée en Bachelor et Master. Le domaine ingénierie enregistre sa meilleure rentrée depuis 2021 en termes d’effectif.

La rentrée de la HE-Arc a lieu ce début de semaine, notamment sur le site de Delémont. (Photo : Archives/HE-Arc). La rentrée de la HE-Arc a lieu ce début de semaine, notamment sur le site de Delémont. (Photo : Archives/HE-Arc).

La rentrée s’annonce animée à la HE-Arc. L’institution de formation supérieure s’apprête à vivre la rentrée académique, ce lundi 15 et mardi 16 septembre. Ce sont ainsi 1'565 étudiants en Bachelor (dont 567 nouveaux venus) et Master qui rejoindront la Haute École des cantons BEJUNE ce début de semaine. « Nous sommes ravis de retrouver l’énergie qui anime nos campus à chaque rentrée. C’est une belle promesse pour l’avenir et une motivation pour toutes nos équipes », souligne le directeur Tristan Maillard dans une communication transmise lundi.

Le domaine ingénierie enregistre se meilleure rentrée en termes d’effectif depuis 2021 avec 136 apprenants, dont 28 ont décidé de suivre leur cursus à temps partiel et 18 suivent le programme de Bachelor avec pratique intégrée (PiBS).

Le site de Delémont franchit lui aussi un nouveau palier : il dépasse le cap des 345 étudiants. Une progression qui s’explique notamment par la mise en place du Bachelor en physiothérapie, dont l’ensemble des trois années de formation se déroule dans la capitale jurassienne.

Outre les programmes de Bachelor et Master, la HE-Arc propose aussi des formations postgrades et continues qui totalisent environ 1'200 inscrits et annoncés. /comm-jad

 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le sport jurassien soulagé par la hausse du budget Jeunesse et Sport

Le sport jurassien soulagé par la hausse du budget Jeunesse et Sport

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:10

« La grande interview » : Pierre-Alain Fridez

« La grande interview » : Pierre-Alain Fridez

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:52

« Le dossier du lundi » : les enjeux de la nouvelle identité électronique

« Le dossier du lundi » : les enjeux de la nouvelle identité électronique

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:12

Début de saison en fanfare avant un ralentissement dans les bassins

Début de saison en fanfare avant un ralentissement dans les bassins

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:11

Articles les plus lus

Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 15:45

Début de saison en fanfare avant un ralentissement dans les bassins

Début de saison en fanfare avant un ralentissement dans les bassins

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:11

Fermeture de la route de La Goule les 16 et 17 septembre

Fermeture de la route de La Goule les 16 et 17 septembre

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:18

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:36

Marcel Villiger nouveau conseiller communal de Courrendlin

Marcel Villiger nouveau conseiller communal de Courrendlin

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 12:11

Une revalorisation de la formation professionnelle

Une revalorisation de la formation professionnelle

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 13:38

Fermeture de la route de La Goule les 16 et 17 septembre

Fermeture de la route de La Goule les 16 et 17 septembre

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:18

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:36