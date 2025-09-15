Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Une rentrée frappée du sceau de la stabilité pour l’Université de Neuchâtel. L’institution enregistre 2'174 admissions pour la rentrée de septembre. C’est 0,2% ou cinq personnes de moins que lors du record de septembre 2024.

Comme il s’agit des admissions, ce chiffre est appelé à baisser dans une proportion d’environ 20%. Certains étudiants s’inscrivent dans plusieurs universités avant de faire un choix définitif. Beaucoup des étudiants qui ne viennent pas sont des étrangers qui doivent renoncer pour des questions de visa, explique le recteur, Kilian Stoffel. La proportion de personnes venues d’autres pays représente environ un cinquième des effectifs.

Dans le détail, 945 personnes se préparent à commencer un bachelor (-5 par rapport à 2024), 1'053 débutent un master (-50) et 176 un autre cursus (+50). Cette dernière catégorie comprend notamment les cours de langue et des formations qui ne sont pas entièrement dispensées à l’Université de Neuchâtel, comme les études de médecine et en pharmacie.

Parmi les 2'174 nouvelles inscriptions de ce mois de septembre, on trouve 495 Neuchâtelois, 121 Bernois et 95 Jurassiens, détaille le secrétaire général de l’Université.

Cette année universitaire offre une palette des nouveaux cours : éthique des affaires, politique énergétique, finance et durabilité ou encore bio-informatique pour ne citer que ceux-ci.