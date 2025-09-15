Un Starbucks dans le Jura ?

Le territoire jurassien va-t-il accueillir à son tour un café Starbucks ? Le premier torréfacteur et revendeur de cafés sélectionnés au monde pourrait bien s’implanter dans le futur Raiffeisen Parc à Delémont. Selon des informations obtenues par RFJ, un contrat aurait été signé entre l’enseigne et le promoteur du complexe de loisirs, appelé à ouvrir ces prochains mois. Contacté, le promoteur Diego Rohner n’a pas souhaité confirmer l’information, mais ne l’a pas nié non plus. Une offre d’emploi pour un « responsable de café » est parue ce lundi sur les réseaux sociaux. Contactée, Starbucks n’a pas encore répondu à nos sollicitations, mais tout porte à croire que le Jura aura aussi son enseigne Starbucks ces prochains mois. Actuellement, la chaîne américaine possède plus de 15'000 salons de café dans 50 pays du monde. /clo