Un Starbucks dans le Jura ?

La célèbre chaîne américaine de café serait sur le point d'ouvrir une première succursale dans ...
La célèbre chaîne américaine de café serait sur le point d’ouvrir une première succursale dans le Jura, au Raiffeisen Parc selon des informations récoltées par RFJ.

Actuellement en construction, le futur Raiffeisen Parc pourrait bien accueillir un café Starbucks. (photo : archives) Actuellement en construction, le futur Raiffeisen Parc pourrait bien accueillir un café Starbucks. (photo : archives)

Le territoire jurassien va-t-il accueillir à son tour un café Starbucks ? Le premier torréfacteur et revendeur de cafés sélectionnés au monde pourrait bien s’implanter dans le futur Raiffeisen Parc à Delémont. Selon des informations obtenues par RFJ, un contrat aurait été signé entre l’enseigne et le promoteur du complexe de loisirs, appelé à ouvrir ces prochains mois. Contacté, le promoteur Diego Rohner n’a pas souhaité confirmer l’information, mais ne l’a pas nié non plus. Une offre d’emploi pour un « responsable de café » est parue ce lundi sur les réseaux sociaux. Contactée, Starbucks n’a pas encore répondu à nos sollicitations, mais tout porte à croire que le Jura aura aussi son enseigne Starbucks ces prochains mois. Actuellement, la chaîne américaine possède plus de 15'000 salons de café dans 50 pays du monde. /clo


 

