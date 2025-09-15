Un accident a légèrement perturbé la circulation ce lundi entre Bassecourt et Boécourt. Vers 12h20, un petit véhicule agricole, qui circulait en direction du second village, a dévié de sa trajectoire. L’engin est alors entré en collision avec une voiture circulant correcteur en sens inverse. L’accident n’a occasionné que des dommages matériels, selon le communiqué de la police cantonale jurassienne. /comm-ncp
Un accident sur la route entre Bassecourt et Boécourt
Un petit véhicule agricole et une voiture sont entrés en collision ce lundi à la mi-journée ...
RFJ
