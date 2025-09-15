Un accident sur la route entre Bassecourt et Boécourt

Un accident a légèrement perturbé la circulation ce lundi entre Bassecourt et Boécourt. Vers 12h20, un petit véhicule agricole, qui circulait en direction du second village, a dévié de sa trajectoire. L’engin est alors entré en collision avec une voiture circulant correcteur en sens inverse. L’accident n’a occasionné que des dommages matériels, selon le communiqué de la police cantonale jurassienne. /comm-ncp