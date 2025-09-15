Un accident sur la route entre Bassecourt et Boécourt

Un petit véhicule agricole et une voiture sont entrés en collision ce lundi à la mi-journée ...
Un accident sur la route entre Bassecourt et Boécourt

Un petit véhicule agricole et une voiture sont entrés en collision ce lundi à la mi-journée.

L'accident n'a causé que des dégâts matériels. (Photo : Police cantonale jurassienne). L'accident n'a causé que des dégâts matériels. (Photo : Police cantonale jurassienne).

Un accident a légèrement perturbé la circulation ce lundi entre Bassecourt et Boécourt. Vers 12h20, un petit véhicule agricole, qui circulait en direction du second village, a dévié de sa trajectoire. L’engin est alors entré en collision avec une voiture circulant correcteur en sens inverse. L’accident n’a occasionné que des dommages matériels, selon le communiqué de la police cantonale jurassienne. /comm-ncp


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un Starbucks dans le Jura ?

Un Starbucks dans le Jura ?

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 18:30

« Le dossier du lundi » : Soutien fédéral à la Genève internationale

« Le dossier du lundi » : Soutien fédéral à la Genève internationale

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:26

Quinze communes jurassiennes ont rejoint l’appel pour Gaza

Quinze communes jurassiennes ont rejoint l’appel pour Gaza

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:20

Le sport jurassien soulagé par la hausse du budget Jeunesse et Sport

Le sport jurassien soulagé par la hausse du budget Jeunesse et Sport

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:47

Articles les plus lus