Une revalorisation de la formation professionnelle

Des nouveaux noms de diplômes pour renforcer la formation professionnelle. Le Conseil des Etats a adopté lundi dernier à l'unanimité un projet du Conseil fédéral visant à améliorer l'attrait des écoles supérieures (ES). Ces formations manquent « de prestige et de visibilité », notamment à l'étranger, selon le conseiller fédéral Guy Parmelin. Le projet introduit quatre mesures en faveur des ES. L’une d’entre elles vise à compléter l’appellation des diplômes avec les termes « Professional Bachelor » et « Professional Master ». Cela permettrait de revaloriser les titres obtenus à l’issue de ces cursus selon Claude Maitre, directeur de la division technique du CEJEF et co-président de la Conférence Suisse des Ecoles Supérieures Techniques : « On a un système qui est très envié en Suisse. C’est important de bien positionner la formation professionnelle par rapport à d’autres titres ».

Ce projet permettra, tout d’abord, une revalorisation de ces diplomes au niveau suisse : « Dans le canton du Jura, cette formation est très reconnue. C’est différent dans d’autres cantons urbains. C’était important de reconnaitre la qualité de ces formations de spécialiste au niveau helvétique », explique Claude Maitre. Ce dernier indique, ensuite, que cette mise en valeur a également un impact à l’international : « On était le parent pauvre au niveau européen. Les nouveaux titres permettent une meilleure reconnaissance ».