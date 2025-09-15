Une revalorisation de la formation professionnelle

Le Conseil des Etats a adopté lundi dernier à l'unanimité un projet du Conseil fédéral visant ...
Le Conseil des Etats a adopté lundi dernier à l'unanimité un projet du Conseil fédéral visant à améliorer l'attrait de ce cursus. Une des mesures vise à compléter l’appellation des diplômes. Entretien avec Claude Maitre.

Claude Maitre se réjouit du vote à l'unanimité du Conseil des Etats sur un projet visant à améliorer l'attrait des écoles supérieures. Claude Maitre se réjouit du vote à l'unanimité du Conseil des Etats sur un projet visant à améliorer l'attrait des écoles supérieures.

Des nouveaux noms de diplômes pour renforcer la formation professionnelle. Le Conseil des Etats a adopté lundi dernier à l'unanimité un projet du Conseil fédéral visant à améliorer l'attrait des écoles supérieures (ES). Ces formations manquent « de prestige et de visibilité », notamment à l'étranger, selon le conseiller fédéral Guy Parmelin. Le projet introduit quatre mesures en faveur des ES. L’une d’entre elles vise à compléter l’appellation des diplômes avec les termes « Professional Bachelor » et « Professional Master ». Cela permettrait de revaloriser les titres obtenus à l’issue de ces cursus selon Claude Maitre, directeur de la division technique du CEJEF et co-président de la Conférence Suisse des Ecoles Supérieures Techniques : « On a un système qui est très envié en Suisse. C’est important de bien positionner la formation professionnelle par rapport à d’autres titres ».

Ce projet permettra, tout d’abord, une revalorisation de ces diplomes au niveau suisse : « Dans le canton du Jura, cette formation est très reconnue. C’est différent dans d’autres cantons urbains. C’était important de reconnaitre la qualité de ces formations de spécialiste au niveau helvétique », explique Claude Maitre. Ce dernier indique, ensuite, que cette mise en valeur a également un impact à l’international : « On était le parent pauvre au niveau européen. Les nouveaux titres permettent une meilleure reconnaissance ».

Claude Maitre : « L’importance d’une reconnaissance des voies professionnelles. »

Quels changements dans le Jura ?

Claude Maitre n’hésite pas à rappeler que la formation professionnelle est déjà très bien mise en valeur au niveau jurassien. Ce projet permettra toutefois d’offrir d’autres opportunités à ces spécialistes de notre région : « Ils auront une meilleure reconnaissance dans les autres cantons s’ils s’expatrient. »

Le Conseil des Etats a refusé sur le fil, par 23 voix contre 22, d'apporter une distinction supplémentaire. La commission préparatoire demandait que les diplômes portent la mention de « Professional Bachelor en ... », suivie de l'orientation. « Il manque peut-être la cerise sur le gâteau. Plus on est précis, plus ça clarifie les choses », conclut Claude Maitre.

« On connait les compétences de la formation professionnelle dans le canton. »

Ce projet doit désormais passer devant le Conseil National ces prochains mois. /ats-fwo


