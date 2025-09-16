Des places qui partent vite pour le Nouvel An à Moutier

Les billets pour le banquet organisé le 31 décembre trouvent rapidement preneurs. Un succès ...
Des places qui partent vite pour le Nouvel An à Moutier

Les billets pour le banquet organisé le 31 décembre trouvent rapidement preneurs. Un succès qui rassure Cédric Erard pour l’aspect organisationnel. La répercussion sur les hôtels prévôtois est mitigée pour le moment.

Les places pour le banquet du Nouvel An à Moutier, qui se tiendra au Forum de l'Arc, se vendent bien. (Photo : archives) Les places pour le banquet du Nouvel An à Moutier, qui se tiendra au Forum de l'Arc, se vendent bien. (Photo : archives)

Les places pour le banquet se vendent comme des petits pains. L’événement se tiendra au Forum de l’Arc à Moutier le 31 décembre à partir de 18h, dans le cadre du transfert de la ville dans le canton du Jura. Il était possible d’acheter des billets à partir du vendredi 5 septembre. Les militants jurassiens ont été avertis en premier par courriel, avant l’ouverture de la billetterie pour le grand public à 18h. Le samedi matin, 500 places avaient déjà été vendues. «  On s’attendait à ce succès, c’est bien  !  », s’exclame Cédric Erard qui ajoute que des places ont été remises en vente le dimanche de la Fête du Peuple jurassien. «  On sait sur quel pied danser  », ajoute-t-il. Un avantage en effet pour l’organisation, que ce soit pour le nombre de tables ou pour les restaurateurs par exemple. Cédric Erard relève qu’entre 800 et 900 places ont actuellement trouvé preneurs et qu’une jauge maximale de 1'200 a été fixée.Côté hébergement à Moutier, l’hôtel de la Gare et celui des Gorges ne remarquent rien de spécial pour le moment. L’hôtel Oasis enregistre, lui, déjà des réservations. Il précise qu’en règle générale, les demandes pour le 31 décembre n’arrivent pas si tôt.  La moitié de l’établissement est d’ores et déjà réservée. /ech


 

Fait partie du dossier «Transfert de Moutier»

Rubriques du dossier
Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour aider la population étrangère de Moutier à voter

Un guide pour aider la population étrangère de Moutier à voter

Le Jura compensera le désengagement bernois dans la culture prévôtoise

Le Jura compensera le désengagement bernois dans la culture prévôtoise

