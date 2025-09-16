Fin des fouilles archéologiques sur le site de la déchèterie à Delémont

Après avoir fouillé une surface de 600 m2, la Section d’archéologie et paléontologie a mis ...
Fin des fouilles archéologiques sur le site de la déchèterie à Delémont

Après avoir fouillé une surface de 600 m2, la Section d’archéologie et paléontologie a mis au jour plus de 2'000 objets datant de l’âge du Bronze final. Le chantier peut débuter dans les temps impartis.

Les fouilles avaient commencé en mai dernier. (Photo : archives).  Les fouilles avaient commencé en mai dernier. (Photo : archives). 

Le chantier de la nouvelle déchèterie à Delémont peut aller de l’avant. Le Canton du Jura a annoncé mardi que la Section d’archéologie et paléontologie avait terminé les fouilles menées sur place depuis environ quatre mois. Pour rappel, des vestiges datant de l’âge du Bronze final (1050-800 av. J.-C.) avaient été mis au jour ce printemps. Au final, plus de 2'000 objets répartis dans une vingtaine de structures ont été identifiés. Une surface de quelque 600 m2 a été passée au peigne fin par les archéologues. Les travaux du Centre de collecte et de valorisation des déchets pourront ainsi débuter dans les temps impartis, précisent les autorités.

Les travaux d’investigation vont désormais se poursuivre dans les bureaux et au laboratoire de conservation-restauration. Les objets seront d’abord restaurés et consolidés avant d’être remontés, puis étudiés. Près de 2'000 fragments de poteries ont été découverts et quelques fragments de parure, tels qu’une épingle en fer ou des bracelets en schiste bitumineux. Les formes, les décors et la technique de fabrication des récipients en céramique, montés à la main, les apparentent à l’âge du Bronze final (1050-800 av. J.-C.), voire au premier âge du Fer (800-600 av. J.-C.). Une étude plus poussée sera menée pour préciser leur datation et définir leur fonction.

L’importance du site a été reconnue par la Confédération, qui a participé financièrement à cette opération de fouille de sauvetage, souligne le Canton. /comm-alr

Des fragments de bracelets en schiste bitumineux ont notamment été découverts. Ils pourraient provenir de la région du Dorset, dans le sud de l'Angleterre. (Photo : Canton du Jura). Des fragments de bracelets en schiste bitumineux ont notamment été découverts. Ils pourraient provenir de la région du Dorset, dans le sud de l'Angleterre. (Photo : Canton du Jura).


Actualisé le

 

