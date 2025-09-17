Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Une motion du député Jude Schindelholz (PS) déposée au Parlement jurassien souhaite que le plan directeur cantonal des forêts, qui date de 2013, soit réactualisé.

Le député socialiste Jude Schindelholz a déposé une motion qui demande une réactualisation du plan directeur cantonal des forêts, inchangé depuis 2013. (Photo : archives)  Le député socialiste Jude Schindelholz a déposé une motion qui demande une réactualisation du plan directeur cantonal des forêts, inchangé depuis 2013. (Photo : archives) 

La forêt jurassienne a besoin d’un plan directeur cantonal actualisé. C’est le credo du député Jude Schindelholz (PS), qui a récemment déposé une motion au Parlement jurassien pour dépoussiérer le document actuel.Il part du constat que nos forêts sont exposées à des risques croissants : dérèglement climatique, pression foncière et commerce international. Ces éléments conduisent, selon le socialiste, au dépérissement des forêts jurassiennes, à la perte de biodiversité, à la fragilisation des fonctions écologiques et sociales et à des difficultés économiques pour les propriétaires.


Un outil daté

L’outil de base pour intervenir, c’est le plan directeur cantonal des forêts. Mais Jude Schindelholz regrette que celui en vigueur aujourd’hui date de 2013. De l’avis du socialiste, il montre ses limites. L’état des lieux établi à l’époque ne reflète plus la réalité actuelle, et les mesures qu’il propose manquent de concrétisation. En outre, il s’agirait de clarifier les priorités et de définir les coûts. Le député appelle donc à une mise à jour de ce plan directeur, avec une vision claire et un plan d’action structuré fait de mesures concrètes et précises. Il souhaite que le processus inclue à la fois les propriétaires forestiers, les usagers et les acteurs de terrain, tout en explorant des pistes de financement. /lad


 

