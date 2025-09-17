Des revendications de Syna Jura face aux droits de douane américains

Le syndicat formule plusieurs demandes à l’égard du canton du Jura pour limiter l’impact de ...
Des revendications de Syna Jura face aux droits de douane américains

Le syndicat formule plusieurs demandes à l’égard du canton du Jura pour limiter l’impact de la hausse des droits de douane américains sur l’économie régionale et sur l’emploi.

Le syndicat Syna Jura craint l'impact des droits de douane américains sur l'économie jurassienne. (Image d'illustration : libre de droits) Le syndicat Syna Jura craint l'impact des droits de douane américains sur l'économie jurassienne. (Image d'illustration : libre de droits)

Syna Jura présente ses revendications pour préserver l’emploi après la décision des États-Unis de faire passer les droits de douane à 39%. Il a fait part de ses requêtes ce mercredi à la suite d’une rencontre entre les syndicats et le ministre jurassien de l’Économie, Stéphane Theurillat. Syna Jura réclame un traitement flexible des demandes de RHT et des formations financées de manière exceptionnelle par les pouvoirs publics pour le personnel en chômage partiel. Le syndicat demande également de relancer l’investissement public de l’État jurassien et des communes pour soutenir l’économie régionale ainsi que de conditionner tout soutien financier aux entreprises au maintien des postes de travail. Syna Jura qualifie l’échange avec le ministre jurassien de « constructif » mais ne cache pas ses préoccupations et indique qu’une « hausse du chômage est à craindre » dans le Jura à la suite de la décision américaine de surtaxer les produits suisses. /comm-fco


 

Actualités suivantes

La justice jurassienne confirme la réalisation des permis de construire par des professionnels qualifiés

La justice jurassienne confirme la réalisation des permis de construire par des professionnels qualifiés

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 14:02

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 14:04

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 16:00

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:09

Articles les plus lus

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 10:30

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:09

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 14:04

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 16:00

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 09:45

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 10:30

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:09

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 16:00

« Direction Morépont » : Damien Chappuis

« Direction Morépont » : Damien Chappuis

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 09:15

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 09:45

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 10:30

Le site de BAT va revivre à Boncourt

Le site de BAT va revivre à Boncourt

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:12