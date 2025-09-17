Des revendications de Syna Jura face aux droits de douane américains

Syna Jura présente ses revendications pour préserver l’emploi après la décision des États-Unis de faire passer les droits de douane à 39%. Il a fait part de ses requêtes ce mercredi à la suite d’une rencontre entre les syndicats et le ministre jurassien de l’Économie, Stéphane Theurillat. Syna Jura réclame un traitement flexible des demandes de RHT et des formations financées de manière exceptionnelle par les pouvoirs publics pour le personnel en chômage partiel. Le syndicat demande également de relancer l’investissement public de l’État jurassien et des communes pour soutenir l’économie régionale ainsi que de conditionner tout soutien financier aux entreprises au maintien des postes de travail. Syna Jura qualifie l’échange avec le ministre jurassien de « constructif » mais ne cache pas ses préoccupations et indique qu’une « hausse du chômage est à craindre » dans le Jura à la suite de la décision américaine de surtaxer les produits suisses. /comm-fco