Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Un suspect a été arrêté à Delémont en début de semaine suite à des appels de citoyens pour signaler des tentatives d'arnaques au faux policier en Ajoie et dans la vallée. Selon la Police cantonale jurassienne, l’individu détenait des bijoux et de l’argent volés. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public, qui a requis sa détention provisoire. Le prévenu a reconnu les faits dans le Jura mais aussi dans d’autres cantons. L’arrestation a eu lieu après plusieurs signalements reçus lundi en Ajoie et dans la vallée. Un dispositif important a été déployé sur le terrain, permettant d’interpeller le suspect. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue de ses activités.





Un phénomène en hausse

Depuis le début de l’année, la Police cantonale jurassienne a recensé 14 cas confirmés et 6 tentatives d’arnaque au faux policier. En 2024, 10 cas et une tentative avaient été enregistrés. Ces escroqueries visent surtout des personnes âgées, contactées par téléphone et trompées sous la pression. Les victimes sont persuadées de devoir remettre de l’argent, des bijoux ou leur carte bancaire à un soi-disant policier.

La Police met en garde : « Si quelqu’un vous met la pression au téléphone, raccrochez immédiatement ». Elle rappelle qu’aucun policier jurassien ne demande de biens de valeur ou de codes bancaires et que les agents disposent de cartes officielles avec photo. Toute situation suspecte doit être signalée sans attendre au 117. /comm-mlm