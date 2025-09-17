La justice jurassienne confirme la réalisation des permis de construire par des professionnels qualifiés

La Cour constitutionnelle a rejeté la requête de bureaux actifs dans la construction qui contestaient ...
La justice jurassienne confirme la réalisation des permis de construire par des professionnels qualifiés

La Cour constitutionnelle a rejeté la requête de bureaux actifs dans la construction qui contestaient les exigences de qualifications professionnelles pour les permis lors de travaux de plus de 150'000 francs.

Les requérants ont 30 jours pour faire recours auprès du Tribunal fédéral. (Photo libre de droits : illustration). Les requérants ont 30 jours pour faire recours auprès du Tribunal fédéral. (Photo libre de droits : illustration).

Les demandes de permis de construire pour des projets de plus de 150'000 francs doivent être établies par des professionnels qualifiés. La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal a validé la décision prise le 19 mars dernier par le Parlement jurassien. Plusieurs bureaux actifs dans la construction avaient contesté l’adoption par le législatif de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). Dans son arrêt daté de lundi, la justice annonce ce mercredi dans un communiqué le rejet de la requête concernant l’article 4 alinéa 2 de la LATC.

Selon elle, la disposition légale n’est pas contraire à la liberté économique garantie par le droit supérieur car il y va de l’intérêt public. Exiger des qualifications professionnelles pour les demandes de permis de construire lors de travaux de plus de 150'000 francs permet, selon la Cour constitutionnelle, de protéger la population contre les malfaçons. Cela évite aussi aux clients d’être induits en erreur sur les qualifications professionnelles des personnes qui travaillent dans l’architecture. La situation est également plus claire pour les bureaux dans lesquels il n’y a pas de personnel qualifié mais qui peuvent s’appeler architecte ou bureau d’architecture sans même avoir un CFC. La justice ajoute que posséder des qualifications assure une meilleure prise en charge des projets, dans un domaine où les exigences de construction sont toujours plus importantes et complexes. Les requérants peuvent faire recours de la décision de la Cour constitutionnelle dans les 30 jours auprès du Tribunal fédéral. /comm-nmy


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 14:04

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 13:53

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:09

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 10:30

Articles les plus lus

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 09:45

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 10:30

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:09

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 13:53

« Direction Morépont » : Damien Chappuis

« Direction Morépont » : Damien Chappuis

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 09:15

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 09:45

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 10:30

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:09

Plus de 70 exposants à La Chaux-de-Fonds pour le TWS

Plus de 70 exposants à La Chaux-de-Fonds pour le TWS

Région    Actualisé le 16.09.2025 - 17:10

« Direction Morépont » : Damien Chappuis

« Direction Morépont » : Damien Chappuis

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 09:15

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 09:45

Le site de BAT va revivre à Boncourt

Le site de BAT va revivre à Boncourt

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:12