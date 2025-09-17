Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Les Genevez ont redéfini le développement de leur territoire. Les ayants droit de la commune franc-montagnarde ont validé par 47 voix contre 4 et 2 abstentions la révision du plan d’aménagement local (PAL) mardi soir en assemblée communale extraordinaire. Le document prévoit notamment la création d’une nouvelle zone d’habitation de 7'000 m2 au nord de la commune en direction de Lajoux. Le nombre de parcelles, imaginé entre 8 et 10 par les autorités, sera défini ultérieurement par la réalisation d’un plan spécial, a indiqué à RFJ la secrétaire communale Anne Rebetez. Et puis 2'700 m2 de terrain à bâtir appartenant à un privé et étant situés dans un secteur peu propice à une extension seront classés en zone agricole. Le PAL va aussi faire passer Les Vacheries et Le Prédame en zone de hameau, ce qui rendra les nouvelles constructions impossibles.

Le PAL révisé des Genevez a fait l’objet de deux oppositions suite au dépôt public intervenu le printemps dernier. L’une d’elles a pu être levée en séance de conciliation. La seconde est toujours pendante mais n’a pas empêché le traitement du dossier en assemblée communale. Elle est entre les mains du Canton, selon la secrétaire communale. /nmy