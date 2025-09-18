Cinq ans de soins communautaires pour les migrants à Delémont

La Maison de santé communautaire souffle cinq bougies. La structure installée à Delémont et pilotée par l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) facilite l’accès aux soins pour les personnes issues de l’asile depuis 2020. Cette mission contribue à « l’autonomie des personnes migrantes tout en allégeant la pression sur le système de santé ».

Pour marquer le coup, la Maison de santé communautaire organise trois jours de festivités, dès ce jeudi jusqu’à samedi. L’occasion de « mettre en lumière un modèle de santé qui replace le lien au centre des soins ». Au programme : une table ronde sur le thème « Le lien au cœur du soin : une posture de résistance ? » jeudi dès 18h à la Salle St-Georges dans la capitale jurassienne ; une journée portes ouvertes qui se tient entre 14h et 19h sur place, dans les locaux situés au Passage des Ponts 4 ; et enfin la narration d’un conte, « Les Pépites d’Or », par cinq femmes migrantes, en cinq langues différentes, samedi de 16h à 18h à la Salle St-Georges. Plusieurs interventions artistiques de personnes accompagnées par l’AJAM viendront enrichir ce moment. L’accès aux différentes activités des cinq ans de la Maison de santé communautaire est ouvert à tous et gratuit. /comm-jad