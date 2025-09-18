De fausses amendes envoyées par courriel dans le Jura

La police cantonale jurassienne veut alerter les citoyens sur une arnaque aux fausses amendes qui a cours en ce moment. Plusieurs cas de courriels mensongers lui ont été rapportés ces derniers jours. Ces emails demandent le paiement d’amendes en invitant à cliquer sur un lien. Mais il ne faut ni payer ni cliquer, rappelle la police.

Ces messages électroniques semblent officiels ; ils sont rédigés sous la forme d’un avis de la « Fondation des parkings », indique le communiqué transmis jeudi. Mais ils ne correspondent à aucune amende réelle, et n’ont pour objectifs que de soutirer de l’argent aux victimes ou obtenir leurs données personnelles et bancaires. La police cantonale rappelle qu’aucune amende officielle ne doit être payée via un portail non reconnu, et que les autorités compétentes ne communiquent jamais par courriel pour demander un paiement sans une notification officielle préalable. En cas de doute, il faut vérifier l’intégrité de la demande directement auprès de la police, de la mairie ou de l’organisme concerné. /comm-lad