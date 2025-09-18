La création d’un arrêt de train à la patinoire de Porrentruy est très incertaine

La réalisation d’un arrêt de train à la patinoire de Porrentruy est entourée d’incertitudes. Le Gouvernement jurassien a remis ce jeudi son rapport concernant un postulat de Gauthier Corbat (Le Centre) accepté en juin 2024 par le Parlement. Le texte du député ajoulot demandait d’étudier l’intégration d’une nouvelle halte ferroviaire « Porrentruy-Est » à l’horaire CFF.

Le projet n’est pas une priorité pour le Canton, même si des études préliminaires réalisées en 2020 et 2023 proposent une variante avec deux quais de 150 mètres de long, un côté patinoire et l’autre côté zone d’activités de Roche-de-Mars, reliés entre eux par une passerelle. La construction d’un pont au-dessus de l’Allaine est aussi imaginée pour rejoindre les usines. Le coût total est estimé à près de 3,5 millions de francs. Les CFF ont aussi indiqué que pour intégrer le futur arrêt à leur horaire, il faut obligatoirement créer un passage sous-voie à la gare de Courgenay pour une facture estimée à environ cinq millions de francs. L’exécutif relève que cette infrastructure « a, selon l’appréciation du canton, une forte utilité pour le système ferroviaire cantonal indépendamment de la création ou non d’une nouvelle halte. » Le Gouvernement souligne que les financements, tant du passage sous-voie que de la future halte, sont incertains.





Plusieurs difficultés

Au sujet de la fréquentation, une étude menée en 2021 présente un potentiel net de 122 voyageurs par jour. « C’est très insuffisant pour justifier le projet », note le Gouvernement qui ajoute que la future halte pourrait rallonger le temps de parcours entre Delle, Porrentruy et Delémont et demander la pose d’appareils de voies diagonales entre les lignes des CJ et des CFF. Il assure néanmoins suivre ce dossier figurant dans les mesures à moyen terme (2030-2035) signées par les CFF, le Canton et les CJ en octobre 2024. L’exécutif précise que le document « fixe une ambition commune mais qu’aucun engagement réciproque d’ordre financier n’en découle. »





Une option plus petite ?

Le Gouvernement conclut son rapport en évoquant une solution partielle avec un seul quai du côté de la patinoire et des dessertes de trains seulement lors de manifestation et hors des heures de pointe. Cette variante n’a fait l’objet d’aucune étude mais elle « est possible », bien qu’elle sorte des programmes de financement fédéraux. /comm-nmy