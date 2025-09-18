Un accident de la circulation entre Glovelier et Boécourt

Un automobiliste qui sortait de l’autoroute a percuté une moto jeudi matin. La REGA a dû transporter ...
Un accident de la circulation entre Glovelier et Boécourt

Un automobiliste qui sortait de l’autoroute a percuté une moto jeudi matin. La REGA a dû transporter le motard dans un hôpital bâlois.

Une voiture a percuté un motard jeudi matin entre Glovelier et Boécourt. (Photo : Police cantonale jurassienne). Une voiture a percuté un motard jeudi matin entre Glovelier et Boécourt. (Photo : Police cantonale jurassienne).

Une voiture est entrée en collision avec une moto entre Glovelier et Boécourt. La police cantonale a communiqué cet accident jeudi matin. Un véhicule circulait sur la voie de sortie de l’autoroute A16. Il s’est engagé sur la route principale reliant les deux villages vadais et n’a pas accordé la priorité à un deux-roues. La voiture a « violemment heurté » le motard qui a chuté « lourdement sur la chaussée ».

Au vu de la gravité des blessures du motard, le service ambulancier de l’Hôpital du Jura a du sollicité l’intervention de la REGA. Le blessé a finalement été transporté dans un hôpital bâlois. Le trafic a été perturbé durant environ deux heures entre Glovelier et Boécourt. /comm-fwo


