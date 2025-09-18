Un accident de la circulation entre Glovelier et Boécourt

Une voiture est entrée en collision avec une moto entre Glovelier et Boécourt. La police cantonale a communiqué cet accident jeudi matin. Un véhicule circulait sur la voie de sortie de l’autoroute A16. Il s’est engagé sur la route principale reliant les deux villages vadais et n’a pas accordé la priorité à un deux-roues. La voiture a « violemment heurté » le motard qui a chuté « lourdement sur la chaussée ».

Au vu de la gravité des blessures du motard, le service ambulancier de l’Hôpital du Jura a du sollicité l’intervention de la REGA. Le blessé a finalement été transporté dans un hôpital bâlois. Le trafic a été perturbé durant environ deux heures entre Glovelier et Boécourt. /comm-fwo