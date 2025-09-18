Une collision entre deux véhicules aux Bois

Deux conducteurs ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital tôt ce jeudi matin après une collision entre La Cibourg et Les Bois.

Deux voitures sont entrées en collision ce jeudi matin entre La Cibourg et Les Bois. (Photo : Police cantonale jurassienne) Deux voitures sont entrées en collision ce jeudi matin entre La Cibourg et Les Bois. (Photo : Police cantonale jurassienne)

Un accident de la circulation s’est produit tôt ce jeudi matin entre La Cibourg et Les Bois. Un automobiliste qui circulait en direction des Bois s’est mis en ordre de présélection pour obliquer à gauche mais n’a pas remarqué qu’un véhicule le dépassait et une collision s’en est suivie. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés et transportés sur le site chaux-de-fonnier du Réseau hospitalier neuchâtelois. Une patrouille de la police cantonale neuchâteloise s’est rendue sur place, de même qu’une patrouille de la police cantonale jurassienne pour procéder au constat d’usage. /comm-fco


