« Chaud Devant » : David Parrat

Durant le mois d’octobre, la boulangerie Parrat à Saignelégier propose un échange qui va renforcer les liens entre le personnel de l’entreprise et sa clientèle. Chaque personne qui amène des pommes recevra une part de gâteau aux fruits. Les pommes seront intégrées dans la recette du pain d’octobre.

David Parrat nous a donc préparé une belle exclusivité : un pain qu’il n’a encore jamais réalisé jusqu’à ce jour. Les quelques pains qui se préparent pour la radio sont donc la première fournée d’une recette qui s’inscrit maintenant. /jmp