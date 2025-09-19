« Chaud Devant » : David Parrat

Nous passons en boulangerie avec David Parrat à Saignelégier. Sa boulangerie-confiserie fête ...
« Chaud Devant » : David Parrat

Nous passons en boulangerie avec David Parrat à Saignelégier. Sa boulangerie-confiserie fête actuellement 20 ans d’activités, et propose chaque mois une spécialité. Il dévoile pour la première fois son pain d’octobre.

David Parrat prépare son pain d’octobre avant de l’enfourner. David Parrat prépare son pain d’octobre avant de l’enfourner.

Durant le mois d’octobre, la boulangerie Parrat à Saignelégier propose un échange qui va renforcer les liens entre le personnel de l’entreprise et sa clientèle. Chaque personne qui amène des pommes recevra une part de gâteau aux fruits. Les pommes seront intégrées dans la recette du pain d’octobre.

David Parrat nous a donc préparé une belle exclusivité : un pain qu’il n’a encore jamais réalisé jusqu’à ce jour. Les quelques pains qui se préparent pour la radio sont donc la première fournée d’une recette qui s’inscrit maintenant. /jmp

David Parrat : « Il est important de partager son savoir et ses recettes afin de perpétuer le bon goût. »

Ecouter le son

À la sortie du four, l’artisan boulanger David Parrat tapote sur le pain pour s’assurer de sa réussite. À la sortie du four, l’artisan boulanger David Parrat tapote sur le pain pour s’assurer de sa réussite.

Le pain d’octobre dévoilera ses saveurs dans quelques jours à la boulangerie à Saignelégier. Le pain d’octobre dévoilera ses saveurs dans quelques jours à la boulangerie à Saignelégier.

Retrouvez la recette du pain d'octobre ici :

Pain d'octobre - recette.pdf (PDF, 10 ko)


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une chorale pour ainés est née

Une chorale pour ainés est née

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 11:40

Graffitis, skateboard et musiques urbaines mis en lumière dans un festival à Delémont

Graffitis, skateboard et musiques urbaines mis en lumière dans un festival à Delémont

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 11:04

« Le monde en cause » : un premier soldat jugé pour le Bloody Sunday

« Le monde en cause » : un premier soldat jugé pour le Bloody Sunday

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 10:05

« L’autre revue de presse » : Un faux Marco Odermatt !

« L’autre revue de presse » : Un faux Marco Odermatt !

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 09:54

Articles les plus lus