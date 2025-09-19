Graffitis, skateboard et musiques urbaines mis en lumière dans un festival à Delémont

Les cultures urbaines ont droit à leur festival à Delémont. La première édition du Captain Jam se tient vendredi et samedi au skate-park delémontain, sous le viaduc de La Blancherie. L’événement est organisé par l’association Cap'Tain Park, en collaboration avec la Ville de Delémont, l’Espace-Jeunes et le Conseil delémontain des jeunes. Graffitis, skateboard, trottinette, musiques et nourriture sont proposés dans le programme. L’ambition du coordinateur de l’événement « est de réunir un maximum de personnes autour des arts urbains » avec plusieurs ambassadeurs suisses et français présents pour mettre en valeur leurs disciplines. Julien Paratte constate que même si les cultures de la rue ont parfois une image négative, « les gens sont très ouverts à cet art et ils en demanderaient plus au sein de notre ville. » L’animateur socioculturel à l’Espace-Jeunes de Delémont regrette qu’au niveau du graffiti, « on ne trouve pas forcément des murs libres dans le Jura mais c’est aussi l’occasion publique de venir découvrir cet art qui est assez extraordinaire. » Pour réaliser des graffitis sur les piliers du pont de La Blancherie, les organisateurs du festival Captain Jam ont eu l’autorisation du Canton.