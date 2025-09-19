Graffitis, skateboard et musiques urbaines mis en lumière dans un festival à Delémont

Le skate-park situé sous le viaduc de La Blancherie accueille vendredi et samedi la première ...
Le skate-park situé sous le viaduc de La Blancherie accueille vendredi et samedi la première édition du Captain Jam dédiée aux arts urbains.

Le coordinateur du festival Julien Paratte avec, en arrière-plan, la plus grande mini-rampe de Suisse romande où se tiendront des compétitions de skateboard et de trottinette. Le coordinateur du festival Julien Paratte avec, en arrière-plan, la plus grande mini-rampe de Suisse romande où se tiendront des compétitions de skateboard et de trottinette.

Les cultures urbaines ont droit à leur festival à Delémont. La première édition du Captain Jam se tient vendredi et samedi au skate-park delémontain, sous le viaduc de La Blancherie. L’événement est organisé par l’association Cap'Tain Park, en collaboration avec la Ville de Delémont, l’Espace-Jeunes et le Conseil delémontain des jeunes. Graffitis, skateboard, trottinette, musiques et nourriture sont proposés dans le programme. L’ambition du coordinateur de l’événement « est de réunir un maximum de personnes autour des arts urbains » avec plusieurs ambassadeurs suisses et français présents pour mettre en valeur leurs disciplines. Julien Paratte constate que même si les cultures de la rue ont parfois une image négative, « les gens sont très ouverts à cet art et ils en demanderaient plus au sein de notre ville. » L’animateur socioculturel à l’Espace-Jeunes de Delémont regrette qu’au niveau du graffiti, « on ne trouve pas forcément des murs libres dans le Jura mais c’est aussi l’occasion publique de venir découvrir cet art qui est assez extraordinaire. » Pour réaliser des graffitis sur les piliers du pont de La Blancherie, les organisateurs du festival Captain Jam ont eu l’autorisation du Canton.

Julien Paratte : « C’est l’occasion pour nous de montrer ce qu’il est possible de faire. »

L’événement propose aussi diverses animations, notamment des ateliers d’initiation. Les jeunes et leurs parents sont invités à s’essayer au graffiti sur une fresque participative, alors que des instants de découverte du skateboard et de la trottinette sont également prévus. /nmy

Skateboards et trottinettes s'en donneront à cœur joie aussi sur la partie « street » du skate-park, alors que les piliers du viaduc serviront de support aux graffeurs. Skateboards et trottinettes s'en donneront à cœur joie aussi sur la partie « street » du skate-park, alors que les piliers du viaduc serviront de support aux graffeurs.


