« L’autre revue de presse » : Un faux Marco Odermatt !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : Un faux Marco Odermatt !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ». Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Eddy Mitchell, Steve Guerdat et Marco Odermatt.


 

Actualités suivantes

Pas de « points noirs » aux jonctions de Glovelier et Bassecourt

Pas de « points noirs » aux jonctions de Glovelier et Bassecourt

Région    Actualisé le 18.09.2025 - 17:34

Réactions contrastées à l'arrivée d'« Action » dans le Jura

Réactions contrastées à l'arrivée d'« Action » dans le Jura

Région    Actualisé le 18.09.2025 - 17:52

De fausses amendes envoyées par courriel dans le Jura

De fausses amendes envoyées par courriel dans le Jura

Région    Actualisé le 18.09.2025 - 15:53

Votations du 28 septembre : les positions des partis jurassiens

Votations du 28 septembre : les positions des partis jurassiens

Région    Actualisé le 18.09.2025 - 14:02

Articles les plus lus