Le marché d’automne de Champoz se met au concours

La quinzième édition de la manifestation se tiendra le samedi 4 octobre. Le comité a imaginé plusieurs concours pour mettre en lumière les produits des exposants.
Le paisible village de Champoz se prépare à la grande effervescence. Samedi 4 octobre aura lieu le 15e marché d’automne. Comme d’habitude, tous les emplacements ont été réservés par des exposants de la région – ils sont 143 au total, plus de la moitié du Jura bernois et un quart du canton du Jura - , mais aussi de l’extérieur. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont trouvé l’ingrédient qui permettra de mettre en avant la qualité des produits proposés sur le marché. « Deux concours ont été imaginés, l’un pour les produits de bouche, l’autre pour l’artisanat », se réjouit Joan Stoller, président du comité du marché d’automne de Champoz. La participation est libre pour les exposants. Ils sont nombreux à avoir accepté de jouer le jeu.
Jean Stoller : « Nous sommes très contents et reconnaissants. »
Au total, 143 seront présents à Champoz, où sept cantines permettront de rassasier les badauds. C’est encore une fois la limite supérieure. « Il faut savoir que près de 300 demandes ont été reçues par le comité », indique Joan Stoller, touché par cet enthousiasme.
Jean Stoller : « Ça nous fait mal de devoir refuser des exposants qui aimeraient participer. »
Une soirée festive ponctuera la manifestation, avec concert et repas. Si plusieurs parkings seront improvisés dans les champs environnants, il est conseillé de rallier le village de Champoz en transport public. Des bus-navettes seront organisés au départ de la gare de Malleray-Bévilard. /oza