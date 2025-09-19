Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Le paisible village de Champoz se prépare à la grande effervescence. Samedi 4 octobre aura lieu le 15e marché d’automne. Comme d’habitude, tous les emplacements ont été réservés par des exposants de la région – ils sont 143 au total, plus de la moitié du Jura bernois et un quart du canton du Jura - , mais aussi de l’extérieur. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont trouvé l’ingrédient qui permettra de mettre en avant la qualité des produits proposés sur le marché. « Deux concours ont été imaginés, l’un pour les produits de bouche, l’autre pour l’artisanat », se réjouit Joan Stoller, président du comité du marché d’automne de Champoz. La participation est libre pour les exposants. Ils sont nombreux à avoir accepté de jouer le jeu.