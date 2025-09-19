Une chorale pour ainés est née

Les personnes âgées donnent de la voix. Une chorale Inter-EMS a été mise sur pied par l’association JUR’Anciens. Elle regroupe environ 120 résidents de plusieurs EMS du Jura, ainsi que leurs accompagnants. Chaque institution a d’abord répété, de son côté, la douzaine de chants choisis par le comité. Des répétitions en commun avec tout le monde ont ensuite été agendées. Un concert au Théâtre du Jura à Delémont est prévu. L’objectif premier est de mettre les résidents en valeur et de sortir des murs de l’EMS, selon Audrey Kohler. « Le chant, c’est quelque chose que tous nos aînés peuvent faire, qu’ils aient des problèmes physiques ou non, même psychiques », explique la présidente de l’association JUR’Anciens.
Reportage lors d’une répétition
Les résidents qui ont choisi d’intégrer la chorale Inter-EMS aiment chanter, comme le relève Solange : « J’adore chanter ! Quand j’étais jeune, je chantais beaucoup ». Plusieurs ont d’ailleurs fait partie de Sainte-Cécile. Outre le côté musical, il y a aussi l’aspect social. « Ce que j’aime, c’est se retrouver tous ensemble et retrouver des personnes qu’on n’avait plus jamais vues. C’est merveilleux ! », s’exclame Rosemonde avec un grand sourire. Pour Noël, « ça fait une petite sortie ! ». Pour le directeur de la chorale, enseignant de musique, il n’y a pas de différences entre un groupe d’aimés et de plus jeunes. « L’important, c’est d’essayer de transmettre le plaisir de faire de la musique, de chanter », selon Etienne Ory qui peut aussi s’appuyer sur Michel Siegenthaler au piano. Le concert d’une heure aura lieu le mardi 23 septembre à 16h au Théâtre du Jura à Delémont. L’entrée est libre. /ech