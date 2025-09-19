Une chorale pour ainés est née

Les résidents qui ont choisi d’intégrer la chorale Inter-EMS aiment chanter, comme le relève Solange : « J’adore chanter ! Quand j’étais jeune, je chantais beaucoup ». Plusieurs ont d’ailleurs fait partie de Sainte-Cécile. Outre le côté musical, il y a aussi l’aspect social. « Ce que j’aime, c’est se retrouver tous ensemble et retrouver des personnes qu’on n’avait plus jamais vues. C’est merveilleux ! », s’exclame Rosemonde avec un grand sourire. Pour Noël, « ça fait une petite sortie ! ». Pour le directeur de la chorale, enseignant de musique, il n’y a pas de différences entre un groupe d’aimés et de plus jeunes. « L’important, c’est d’essayer de transmettre le plaisir de faire de la musique, de chanter », selon Etienne Ory qui peut aussi s’appuyer sur Michel Siegenthaler au piano. Le concert d’une heure aura lieu le mardi 23 septembre à 16h au Théâtre du Jura à Delémont. L’entrée est libre. /ech