La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

La Fondation du lac de Lucelle propose dès dimanche de nouvelles animations pour faire vivre cette réserve naturelle en collaboration avec la Résidence du lac.

Isabelle Laville et Roger Grünblatt se réjouissent de faire découvrir ou redécouvrir le lac de Lucelle. Isabelle Laville et Roger Grünblatt se réjouissent de faire découvrir ou redécouvrir le lac de Lucelle.

La Fondation du lac de Lucelle propose à nouveau une activité culturelle. L'été dernier, le festival Droilà y avait donné un concert. Dès dimanche, une exposition sera à découvrir le long de la promenade autour du point d'eau. Des installations ont été créées par les personnes logeant à la Résidence du lac sur le thème « A la recherche du trésor enfoui ». Cette journée inaugurale sera marquée par la présence des conteurs de l'association Isabeille de 14h à 16h. L'exposition se tiendra jusqu'au 19 octobre. Un troisième événement est organisé le 11 octobre avec un spectacle inédit intitulé « Crépuscule Luce Elles ».

Ces différentes animations ont pour but d'attirer du monde dans cette réserve naturelle, précise le président de la Fondation. Roger Grünblatt explique que l'objectif est de mettre en valeur le travail réalisé autour du lac, ainsi que d'attirer de nouveaux membres pour l'association des Amis du lac de Lucelle. La Fondation s'est alors tournée vers la conteuse Isabelle Laville qui a proposé de travailler avec la Résidence du lac. « C'était important de faire quelque chose d'inclusif avec eux », souligne l’Ajoulote.

Isabelle Laville: « J'ai eu tout de suite envie de répondre oui. »

Isabelle Laville voit un parallèle entre le lac et les résidents. « Ils doivent prendre soin d'eux, on prend soin d'eux avant de pouvoir retourner dans la vie active. Et ici au lac de Lucelle, la Fondation fait un peu le même travail. C'est à dire que ce lac aurait pu disparaître, mais il est toujours là et même mieux qu'avant grâce à la Fondation ». Roger Grünblatt est heureux de cette première collaboration avec la Résidence. « Pour nous, c'est porteur parce qu'on a vu qu'on partage quelque part les mêmes idées et on va continuer cette collaboration dans l'avenir ». /ncp


 

