Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

L'association Itinéraires basée à Tramelan lance un projet pour sensibiliser le public à l'hépatite C dans la région du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel.
L'association Itinéraires veut sensibiliser sur l’hépatite C et dépister cette maladie silencieuse. Elle le fait dans le cadre du programme national NAPS qui vise à éliminer la transmission du VIH et des hépatites B et C d’ici à 2030 en Suisse. S’il n’est pas traité, le virus de l’hépatite C peut provoquer au fil des ans une cirrhose et un cancer du foie. En Suisse, on estime le nombre de personnes infectées à 40'000, soit une personne sur 200. Les symptômes étant peu connus et surtout, difficiles à reconnaitre, se faire dépister n’est pas un réflexe récurrent. C’est ce à quoi l’association Itinéraires veut sensibiliser. Le projet repose sur une approche mobile au sein des institutions, des lieux de vie, mais aussi avec un bus itinérant. « Le but c’est vraiment d’aller vers les gens, de rendre l’information et les possibilités de dépistage accessibles », explique Benjamin Ravinet, travailleur social, et responsable du projet pilote des guides mobiles au sein de l’association Itinéraires.
Benjamin Ravinet : « La mobilité c’est le cœur de notre action. »
Pour dépister le public, l’association mise sur des outils rapides et non invasifs. « C’est un simple frottis buccal qui permet, en une vingtaine de minutes, d’avoir le résultat », détaille Benjamin Ravinet.
« Il y a parfois des hépatites C dormantes et c’est un petit peu ce qu’on vise. »
L’objectif est ainsi de pouvoir prendre en charge la maladie le plus tôt possible d’autant que « ce sont des traitements qui sont très efficaces », souligne Benjamin Ravinet.
« Les taux de guérison dépassent les 96%. »
D’ici la fin de l’année, la sensibilisation prendra place pendant un mois dans le Jura bernois, début 2026, elle se déplacera dans le canton du Jura pour ensuite aller dans le canton de Neuchâtel après le printemps. /rik