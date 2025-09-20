Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

L'association Itinéraires veut sensibiliser sur l’hépatite C et dépister cette maladie silencieuse. Elle le fait dans le cadre du programme national NAPS qui vise à éliminer la transmission du VIH et des hépatites B et C d’ici à 2030 en Suisse. S’il n’est pas traité, le virus de l’hépatite C peut provoquer au fil des ans une cirrhose et un cancer du foie. En Suisse, on estime le nombre de personnes infectées à 40'000, soit une personne sur 200. Les symptômes étant peu connus et surtout, difficiles à reconnaitre, se faire dépister n’est pas un réflexe récurrent. C’est ce à quoi l’association Itinéraires veut sensibiliser. Le projet repose sur une approche mobile au sein des institutions, des lieux de vie, mais aussi avec un bus itinérant. « Le but c’est vraiment d’aller vers les gens, de rendre l’information et les possibilités de dépistage accessibles », explique Benjamin Ravinet, travailleur social, et responsable du projet pilote des guides mobiles au sein de l’association Itinéraires.