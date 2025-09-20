Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Un peu plus de 1’500 étudiants ont retrouvé les différents campus de la Haute Ecole des cantons ...
Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Un peu plus de 1’500 étudiants ont retrouvé les différents campus de la Haute Ecole des cantons du Jura, Neuchâtel et Berne. Le nouveau directeur général Tristan Maillard nous livre son ressenti sur ces premiers jours.

Le campus de Strate J a vécu sa rentrée académique. (Photo d'illustration) Le campus de Strate J a vécu sa rentrée académique. (Photo d'illustration)

Les campus de la HE-Arc sont à nouveau bien remplis. La Haute Ecole des cantons du Jura, Neuchâtel et Berne a repris son rythme de croisière depuis le début de semaine. Ce sont 1’565 étudiants qui sont inscrits dans les différentes filières. C’est aussi la première rentrée académique du nouveau directeur général. Tristan Maillard est en place depuis le début de l’année et c’est avec beaucoup d’excitation qu’il a accueilli le retour des étudiants : « Ça fait toujours plaisir de revoir les étudiants sur le campus. Une école, ça vit avec et grâce aux étudiants, et de revoir l’énergie qu’ils apportent, c’est toujours extrêmement positif. »

Le Valaisan d’origine indique que, pour cette rentrée, l’équipe de direction a travaillé « pour augmenter l’attractivité des filières auprès des étudiants ». Pour y parvenir, la HE-Arc a misé sur un « cadre d’études enthousiasmant, mais aussi des formats d’études qui correspondent à leurs besoins ».

Tristan Maillard : « On leur a donné de la flexibilité. »

Ecouter le son

Le domaine de l’ingénierie innove

Le domaine de l’ingénierie enregistre la meilleure rentrée depuis 2021 avec 136 inscrits. Une filière qui a innové avec l’introduction d’un programme de Bachelor avec pratique intégrée et des études à temps partiel. Tristan Maillard relève « l’énorme travail qui a été fait par les équipes pédagogiques de ce domaine ». Avec la semaine à quatre jours, les étudiants peuvent par exemple garder une activité rémunérée en parallèle de l’école. Quant à la pratique intégrée, le nouveau directeur général salue l’implication des entreprises de la région qui ont répondu favorablement à l’accueil de ces futurs ingénieurs. Pour la plupart, ce sont des gymnasiens qui souhaitent un cursus professionnalisant. /ncp

Tristan Maillard a vécu sa première rentrée. Tristan Maillard a vécu sa première rentrée.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 13:57

Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 09:00

Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 19:32

Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 16:28

Articles les plus lus

Elections cantonales : les budgets de campagne

Elections cantonales : les budgets de campagne

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 14:35

Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 16:28

Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 19:32

Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 09:00

Une chorale pour ainés est née

Une chorale pour ainés est née

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 11:40

Elections cantonales : les budgets de campagne

Elections cantonales : les budgets de campagne

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 14:35

Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 16:28

Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 19:32

Graffitis, skateboard et musiques urbaines mis en lumière dans un festival à Delémont

Graffitis, skateboard et musiques urbaines mis en lumière dans un festival à Delémont

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 11:04

Une chorale pour ainés est née

Une chorale pour ainés est née

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 11:40

« Chaud Devant » : David Parrat

« Chaud Devant » : David Parrat

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 12:22

Elections cantonales : les budgets de campagne

Elections cantonales : les budgets de campagne

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 14:35