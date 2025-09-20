Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Les campus de la HE-Arc sont à nouveau bien remplis. La Haute Ecole des cantons du Jura, Neuchâtel et Berne a repris son rythme de croisière depuis le début de semaine. Ce sont 1’565 étudiants qui sont inscrits dans les différentes filières. C’est aussi la première rentrée académique du nouveau directeur général. Tristan Maillard est en place depuis le début de l’année et c’est avec beaucoup d’excitation qu’il a accueilli le retour des étudiants : « Ça fait toujours plaisir de revoir les étudiants sur le campus. Une école, ça vit avec et grâce aux étudiants, et de revoir l’énergie qu’ils apportent, c’est toujours extrêmement positif. »

Le Valaisan d’origine indique que, pour cette rentrée, l’équipe de direction a travaillé « pour augmenter l’attractivité des filières auprès des étudiants ». Pour y parvenir, la HE-Arc a misé sur un « cadre d’études enthousiasmant, mais aussi des formats d’études qui correspondent à leurs besoins ».