Des Jurassiens sur les podiums des SwissSkills

Robin Giroud a remporté la médaille d’or dans la catégorie « dessinateur en construction microtechnique » lors des championnats suisses des métiers.

Robin Giroud, au centre, et Adèle Müller, à droite, sont montés sur le podium lors des SwissSkills 2025. (Photo : SwissSkills 2025). Robin Giroud, au centre, et Adèle Müller, à droite, sont montés sur le podium lors des SwissSkills 2025. (Photo : SwissSkills 2025).

Quatre médailles décernées à des jeunes professionnels jurassiens. La cérémonie de remise des prix des SwissSkills s’est tenue samedi soir à la PostFinance Arena à Berne. Robin Giroud a même décroché l’or en tant que « dessinateur en construction microtechnique ». Dans la même catégorie, la troisième place est aussi occupée par une Jurassienne, Adèle Müller. Deux autres jeunes talents reviennent avec du bronze autour du cou. Matteo Della Rosa s’est illustré en tant qu’assistant en soins et santé communautaire. Shuveegaran Suthagar a lui brillé dans la catégorie micromécanicien. La délégation jurassienne était composée de 15 personnes.

Près de 1’100 jeunes issus de 92 professions ont pris part aux championnats des métiers dans le cadre des SwissSkills 2025 à Berne. /comm-ncp


Actualisé le

 

