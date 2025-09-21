ImpAct est de retour

ImpAct revient pour une seconde édition. Organisé par l’association Eco2challenge, ce défi collectif et ludique vise à encourager la population à adopter des habitudes plus durables. Pour y parvenir, une application calcule pour chaque action réalisée l’économie de CO2 du participant. La première édition avait attiré 1000 personnes, qui avaient mené 10'000 actions pour 208 tonnes de CO2 économisées. Le lancement de ce défi impAct s’est tenu samedi. Le challenge dure jusqu’au 22 novembre. /comm-ncp