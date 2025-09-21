ImpAct est de retour

L’association Eco2challenge remet sur pied le défi collectif et ludique pour encourager la ...
ImpAct est de retour

L’association Eco2challenge remet sur pied le défi collectif et ludique pour encourager la population à adopter des habitudes plus durables.

Prendre le vélo au lieu de la voiture pour le défi impAct. (Photo d'illustration) Prendre le vélo au lieu de la voiture pour le défi impAct. (Photo d'illustration)

ImpAct revient pour une seconde édition. Organisé par l’association Eco2challenge, ce défi collectif et ludique vise à encourager la population à adopter des habitudes plus durables. Pour y parvenir, une application calcule pour chaque action réalisée l’économie de CO2 du participant. La première édition avait attiré 1000 personnes, qui avaient mené 10'000 actions pour 208 tonnes de CO2 économisées. Le lancement de ce défi impAct s’est tenu samedi. Le challenge dure jusqu’au 22 novembre. /comm-ncp


 

Actualités suivantes

Plateau à la main à travers la vieille ville

Plateau à la main à travers la vieille ville

Région    Actualisé le 21.09.2025 - 10:00

Les pompiers mobilisés après un accident à Courchavon

Les pompiers mobilisés après un accident à Courchavon

Région    Actualisé le 21.09.2025 - 09:42

La Fête des Tartes embrase le Banneret Wisard

La Fête des Tartes embrase le Banneret Wisard

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 16:22

Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 15:53

Articles les plus lus

La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 13:57

Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 15:53

La Fête des Tartes embrase le Banneret Wisard

La Fête des Tartes embrase le Banneret Wisard

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 16:22

ImpAct est de retour

ImpAct est de retour

Région    Actualisé le 21.09.2025 - 09:25

Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 09:00

La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 13:57

Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Tristan Maillard a vécu sa première rentrée à la tête de la HE-Arc

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 15:53

La Fête des Tartes embrase le Banneret Wisard

La Fête des Tartes embrase le Banneret Wisard

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 16:22

Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Le marché d’automne de Champoz se met au concours

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 16:28

Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 19:32

Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

Sensibiliser à l’hépatite C dans l’Arc Jurassien

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 09:00

La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

La culture et la nature se rencontrent au lac de Lucelle

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 13:57