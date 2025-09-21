Les pompiers mobilisés après un accident à Courchavon

Les pompiers mobilisés après un accident à Courchavon

À la suite d’un problème médical, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule dans le village ajoulot. Sa voiture a terminé sa course contre une armoire électrique.

La police cantonale jurassienne et l'ambulance sont intervenus à Courchavon. (Photo: Archives) La police cantonale jurassienne et l'ambulance sont intervenus à Courchavon. (Photo: Archives)

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule samedi vers 15h45 à Courchavon. À la suite d’un problème médical, le conducteur venant de Porrentruy a percuté l’îlot central dans le village. Sa voiture a ensuite traversé la chaussée pour s’encastrer dans une armoire électrique, selon les précisions du communiqué de presse de la police cantonale.

L’homme a été pris en charge par le service ambulancier de l’Hôpital du Jura qui a sollicité la REGA.

Une fuite d’essence à proximité de l’armoire électrique a nécessité la présence du Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy, ainsi que le service de piquet des BKW. La route a été fermée à la circulation pendant près de 3 heures. /comm-ncp


