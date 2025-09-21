Plateau à la main à travers la vieille ville

C’est une tradition qui reprend du poil de la bête à Porrentruy : la course des garçons de ...
C’est une tradition qui reprend du poil de la bête à Porrentruy : la course des garçons de café. La première édition était mise sur pied ce samedi matin et a couronné deux femmes.

Avec le sourire, les participants ont dompté les plateaux et les pavés. (Photo : Géraud Siegenthaler). Avec le sourire, les participants ont dompté les plateaux et les pavés. (Photo : Géraud Siegenthaler).

C’était la course ce samedi matin à Porrentruy, mais une course plateau à la main. Plusieurs établissements de Porrentruy (La Poire, Les Deux Clefs, A la suite gourmande, Blackwood Taproom, Caram'bar, et l’Auberge du mouton) ont mis sur pied une course des garçons de café. La petite manifestation existait dans les années 80 et a été remise au goût du jour. Sur 1,4 km, à travers la vieille ville, les participants devaient transporter des verres remplis. Et ce sont deux femmes qui ont gagné cette épreuve.

Elisa Page de la Blackwood Taproom sur 15 participants a remporté la catégorie professionnelle. Dans la course populaire, Julianne Rérat s’est imposée parmi une trentaine de serveurs et serveuses improvisés. Justine Bonvallat, l’une des organisatrices, précise que les deux gagnantes ont su gérer le chrono et le service, puisque chaque verre renversé faisait perdre du temps, 10 secondes pour 5 centilitres de moins. Vu le succès rencontré, la gérante de La Poire souhaite que l’animation revienne l’année prochaine. /ncp


 

