De nouveaux terrains industriels pour Haute-Sorne

Haute-Sorne va étendre sa zone industrielle. Le Conseil général de la commune vadaise était rassemblé lundi soir à Undervelier. Il a notamment accepté avec 20 contre 10 non et deux abstentions un crédit de 1'910'000 francs pour l’achat de parcelles pour l’extension de l’espace industriel à Bassecourt. La commune de Haute-Sorne, étant catégorisée comme « pôle industriel relais », peut prétendre à une expansion de sa zone d’activité dans le cadre de la révision de son plan d’aménagement local.

L’agrandissement accepté par le législatif se caractérise par le passage de 33'808 m2 de zone agricole en zone d’activités. Le montant de 1'910'000 francs se justifie par l’achat de trois parcelles privées pour un total de 26'775 m2. La commune est déjà propriétaire de la quatrième parcelle de la zone. Les autorités soulignent que la perte de terres pour l’unique exploitant de la zone agricole sera compensée par d’autres surfaces en location.

Ce site pourrait, à terme, accueillir une ou plusieurs entreprises. L’objectif de Haute-Sorne et du conseiller communal responsable de l’urbanisme Gérard Ruch est de « revendre les parcelles équipées pour un prix neutre ». Ils ne souhaitent donc pas toucher à l’argent du contribuable. Des promesses de vente pourraient déjà être signées d’ici le début de l’année prochaine.

L’achat des parcelles se fera dès l’entrée en force du plan d’aménagement local. Quatre recours au PAL sont actuellement traité par le Tribunal cantonal. L’un d’entre eux concerne l’extension de l’espace industriel de Bassecourt.

La commune indique encore que cette zone serait directement reliée à la bretelle autoroutière via la « tangente Nord-Est ». La première étape de ce projet a été préavisée positivement lundi par le Conseil général de Haute-Sorne. /fwo