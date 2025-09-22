« Le dossier du lundi » : semaines de prévention contre la traite des êtres humains

Près de 500 personnes ont été victimes de traite d’être humains au cours de l’an passé en Suisse. Face à ce constat, des actions de prévention et de sensibilisions sont organisées pendant le mois d’octobre dans plusieurs cantons. Les Semaines contre la traite des êtres humains débutent ce lundi et entendent donner de la visibilité à ce phénomène préoccupant.

Femmes, hommes et enfants sont touchés. Il ne s’agit pas uniquement de ressortissants de pays lointains, mais aussi des pays de l’Est comme la Hongrie, la Bulgarie ou la Roumanie. Il reste cependant compliqué d’obtenir des chiffres fiables sur le nombre de victimes. Claire Potaux Vésy, cheffe suppléante du bureau de l’Organisation internationale des migrations à Berne, affirme que « l’exploitation de la force de travail ne cesse d’augmenter » en Suisse. Les victimes sont souvent « des personnes qui ont rêvé à une vie meilleure et qui se sont fait avoir par des personnes en qui elles avaient plus ou moins confiance », souligne-t-elle. Marie Vuilleumier, correspondante à Berne, a recueilli les propos de Claire Potaux Vésy :