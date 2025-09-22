Porrentruy a déjà réalisé beaucoup de projets à mi-parcours

Les projets se réalisent, les dossiers avancent. Le Conseil municipal de Porrentruy au complet est venu dresser un bilan de mi-législature lundi devant la presse. Cet exercice était la réponse à une question écrite du groupe Le Centre déposée devant le Conseil de Ville, réponse qui sera formellement transmise lors de la séance du jeudi 25 septembre. Les priorités avaient été fixées en début de législature en 2023 en lien avec la durabilité, la solidarité, le dynamisme et la gouvernance. Une liste des projets réalisés a été présentée dans tous les domaines. En voici quelques-unes : création d’un skatepark, réorganisation de la Maison de l’enfance, organisation de la fête des voisins, réduction de la dette communale, assainissement des bassins de la STEP, réfection des fontaines ou achat du bâtiment de la poste.

Le maire Philippe Eggertswyler souligne l’importance d’un quartier en particulier : « Le secteur de la gare est aujourd’hui en grande réflexion. Il demande vraiment une rénovation. D’ici cinq ou six ans, ce quartier aura un visage complètement différent avec une gare routière, le déplacement de la poste, une pépinière d’entreprise, des projets immobiliers et un écoquartier. » Il met aussi l’accent sur la collaboration entre le public et le privé.