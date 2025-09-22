Trois obus décoraient le jardin à Courrendlin

Curieuse découverte à Courrendlin le mois dernier pour ce propriétaire qui vient de reprendre une maison familiale : trois obus, dont un pesant 40 kilos et mesurant plus de 60 centimètres, ressemblant à une véritable bombe, décorent le jardin. « C’est assez courant de découvrir des obus en décoration, mais celui-ci était assez inédit par sa grosseur », relève l’adjudant Christophe Julmy, responsable du bureau des armes au sein de la police cantonale jurassienne. Par précaution, le propriétaire s’en inquiète. Simple frayeur, l’intervention du service de déminage de l’armée révèlera que les engins, un obus de canon et deux obus de chars M109, étaient vides et inoffensifs.





« On ne sait jamais s’ils sont vides ou pleins »

Dans notre région, il est « très rare de retrouver des obus enterrés, nous ne sommes pas une zone de conflits contrairement à la ligne de front française » qui grouille encore d’engins de la 2nde guerre mondiale, relève l’adjudant Christophe Julmy, responsable du bureau des armes à Police cantonale jurassienne. Dans le Jura, la plupart des engins sont découverts dans des caves ou greniers, souvent récupérés sur des places de tirs ou « on ne sait pas trop où », et c’est bien là le problème. Ces engins n’ont, dans la grande majorité des cas, aucune traçabilité et aucun historique. « On ne sait jamais s’ils sont vides ou pleins », souligne Christophe Julmy. L’armée, elle, peut « radiographier » l’engin afin de voir le dispositif interne et déterminer s’il présente un risque ou non. Si vous découvrez un obus, la police recommande en premier lieu de garder son calme, de ne pas déplacer l’objet, de s’en éloigner et d’éviter les courants vagabonds telles les ondes de téléphone portable, susceptibles de déclencher les détonateurs électroniques d’anciens explosifs civils. /jpi