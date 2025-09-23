Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Un nouveau réseau regroupant l'Hôpital du Jura, le Réseau hospitalier neuchâtelois, le Centre ...
Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Un nouveau réseau regroupant l'Hôpital du Jura, le Réseau hospitalier neuchâtelois, le Centre hospitalier Bienne, les Établissements hospitaliers du Nord vaudois et l'Ensemble hospitalier de la Côte a vu le jour sous le nom de « Réseau bleu ».

Un concept inédit et innovant a été lancé par 5 hôpitaux romands en partenariat avec la CSS. (Photo : Réseau Bleu.) Un concept inédit et innovant a été lancé par 5 hôpitaux romands en partenariat avec la CSS. (Photo : Réseau Bleu.)

« Soigner mieux, sans alourdir la facture », c’est l’objectif du nouveau réseau de soins « Réseau bleu » qui regroupe l'Hôpital du Jura (H-JU), le Réseau hospitalier neuchâtelois, le Centre hospitalier Bienne, les Établissements hospitaliers du Nord vaudois et l'Ensemble hospitalier de la Côte. Cette alliance, présentée comme le premier réseau de soins intercantonal au service d'un million d'habitants, offre une réponse concrète à des défis pressants comme l'explosion des coûts et la pénurie de personnel, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Les patients du nouveau réseau auront accès à plus de pôles de compétences au sein de différents hôpitaux et à davantage de spécialistes. Ils pourront par ailleurs obtenir un rendez-vous rapidement et bénéficier d'une téléconsultation dans l'heure.

De leur côté, les cinq hôpitaux qui se sont lancés dans cette alliance volontaire espèrent consolider leurs masses critiques, renforcer leur attractivité médicale ou encore stimuler la coopération et la formation intersites. « On sait à quel point c’est difficile pour un hôpital de périphérie de maintenir ses prestations », souligne le directeur de l’Hôpital du Jura, Gauthier Vallat, à notre correspondant à Berne Serge Jubin.

Gauthier Vallat : « Si on travaille en collaboration, les potentiels de synergie sont énormes. »

Ecouter le son

Le réseau permettra également de mutualiser certaines ressources, comme les laboratoires ou la logistique, ce qui génèrera des économies sans compromettre l'autonomie de chaque établissement, précise le communiqué.


Avantage pour les assurés de la CSS

Partenaire stratégique de Réseau bleu, la caisse maladie CSS offrira à ses assurés une série d'avantages, dès le 1er janvier prochain à l'Hôpital du Jura et à partir de 2027 du côté du Nord vaudois et de Neuchâtel.

Différentes prestations comme un accès garanti à un médecin généraliste, un accompagnement spécialisé des cas complexes ou encore des programmes d'éducation thérapeutique seront intégrés dans des produits d'assurance existants de la CSS. Avec ce nouveau réseau, la Directrice générale de la CSS Philomena Colatrella espère « donner accès à une bonne qualité d’approvisionnement et alléger le fardeau économique. »

Philomena Colatrella : « On ne dirige pas, on ne pilote pas, mais on soutient. »

Ecouter le son

Une offre de ce genre est déjà en vigueur depuis cette année à l'Ensemble hospitalier de la Côte. D'autres assureurs maladie pourraient rejoindre le réseau à l'avenir.


Décloisonnement

Selon ses promoteurs, le Réseau bleu démontre qu'il est possible de décloisonner les soins sans affaiblir les régions, en misant sur la coopération et la confiance. Il devrait ainsi contribuer à la maîtrise des coûts de la santé et "envoie un signal fort en faveur des régions dites périphériques, souvent les grandes oubliées du débat sur l'avenir du système", précise le communiqué. /ATS-sju


 

Actualités suivantes

Des citoyennes s’opposent au projet de parc solaire à St-Brais

Des citoyennes s’opposent au projet de parc solaire à St-Brais

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 12:26

« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:00

« La p’tite phrase » - Pour l’amour du chant

« La p’tite phrase » - Pour l’amour du chant

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 09:00

Un préavis positif pour la « Tangente Nord-Est » et l’implantation de la Migros à Bassecourt

Un préavis positif pour la « Tangente Nord-Est » et l’implantation de la Migros à Bassecourt

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:37

Articles les plus lus

Votations fédérales et élections cantonales : deux enveloppes distinctes

Votations fédérales et élections cantonales : deux enveloppes distinctes

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 15:30

Débats pour le Parlement en direct dès 18h30

Débats pour le Parlement en direct dès 18h30

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 19:55

Haute-Sorne revêt de nouvelles armoiries rassembleuses

Haute-Sorne revêt de nouvelles armoiries rassembleuses

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 21:36

De nouveaux terrains industriels pour Haute-Sorne

De nouveaux terrains industriels pour Haute-Sorne

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 00:31