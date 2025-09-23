L'annonce des primes maladie 2026 en direct

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider ...
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider dévoilent ce mardi dès 15h les primes d’assurance maladie pour 2026.  Retrouvez les chiffres, analyses et réactions nationales sur cette page.

Une hausse de 5,3% pour les primes maladie dans le Jura

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 15:00

Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 14:06

Des citoyennes s’opposent au projet de parc solaire à St-Brais

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 12:26

« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:00

« La p’tite phrase » - Pour l’amour du chant

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 09:00

« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:00

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:23

Des citoyennes s’opposent au projet de parc solaire à St-Brais

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 12:26