Trois coproductions pour le fOrum culture

Le fOrum culture présente ses coproductions. Chaque année, la commission création/diffusion dispose de 90’000 francs pour différents projets. Pour la saison 2025-2026, elles sont au nombre de trois et tourneront un peu partout dans la région. S’il faut attendre le printemps pour découvrir la première du spectacle de danse « Playground » à Bienne, Delémont fêtera la première des « Précieuses Ridicules », début octobre. L’attachant têtard « Victor » frétillera, lui fin janvier, jusqu’au Théâtre du Jura. Un conte musical qui a vu le jour pour le 20e anniversaire de Stand’été à Moutier. Alain Tissot, compositeur et auteur de cette pièce, revient sur le soutien du fOrum culture pour ce projet.