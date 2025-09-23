Trois coproductions pour le fOrum culture

Le réseau des arts de la scène du Jura bernois, de Bienne et du Jura a présenté ses trois ...
Trois coproductions pour le fOrum culture

Le réseau des arts de la scène du Jura bernois, de Bienne et du Jura a présenté ses trois coproductions. Musique, danse et théâtre classique, il y en a pour tous les goûts.

Après avoir fait vibrant Stand’été à Moutier, « Victor », sera présenté au Théâtre du Jura. (Photo : Jean-Jacques Vallat.) Après avoir fait vibrant Stand’été à Moutier, « Victor », sera présenté au Théâtre du Jura. (Photo : Jean-Jacques Vallat.)

Le fOrum culture présente ses coproductions. Chaque année, la commission création/diffusion dispose de 90’000 francs pour différents projets. Pour la saison 2025-2026, elles sont au nombre de trois et tourneront un peu partout dans la région. S’il faut attendre le printemps pour découvrir la première du spectacle de danse « Playground » à Bienne, Delémont fêtera la première des « Précieuses Ridicules », début octobre. L’attachant têtard « Victor » frétillera, lui fin janvier, jusqu’au Théâtre du Jura. Un conte musical qui a vu le jour pour le 20e anniversaire de Stand’été à Moutier. Alain Tissot, compositeur et auteur de cette pièce, revient sur le soutien du fOrum culture pour ce projet.

Alain Tissot : « Le spectacle est facilement transposable pour autant que la scène soit assez grande. »

Ecouter le son

Les projets comme Victor ou les Précieuses Ridicules ont dû passer par différentes étapes avant d’être retenus par le fOrum culture. Les explications d’Evelyne Grillon présidente du Centre culturel le Royal à Tavannes et membre de la commission création/diffusion du fOrum culture.

Evelyne Grillon : « C'est toujours des compagnies professionnelles donc il y a déjà d'emblée une assurance de qualité. »

Ecouter le son

Retrouvez la programmation complète ici. /sbo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Visite de courtoisie de l’ambassadrice de France dans le Jura

Visite de courtoisie de l’ambassadrice de France dans le Jura

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 17:41

Plantes envahissantes : une mobilisation collective exigée par AgriJura

Plantes envahissantes : une mobilisation collective exigée par AgriJura

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 16:28

Une fuite d’hydrocarbure entre Alle et Miécourt

Une fuite d’hydrocarbure entre Alle et Miécourt

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 15:32

Une hausse de 5,3% pour les primes maladie dans le Jura

Une hausse de 5,3% pour les primes maladie dans le Jura

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 15:28

Articles les plus lus

L'annonce des primes maladie 2026 en direct

L'annonce des primes maladie 2026 en direct

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:23

Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 14:06

Une hausse de 5,3% pour les primes maladie dans le Jura

Une hausse de 5,3% pour les primes maladie dans le Jura

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 15:28

Une fuite d’hydrocarbure entre Alle et Miécourt

Une fuite d’hydrocarbure entre Alle et Miécourt

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 15:32

« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:00

L'annonce des primes maladie 2026 en direct

L'annonce des primes maladie 2026 en direct

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:23

Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 14:06

Des citoyennes s’opposent au projet de parc solaire à St-Brais

Des citoyennes s’opposent au projet de parc solaire à St-Brais

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 17:43