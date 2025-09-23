Trois coproductions pour le fOrum culture

Le fOrum culture présente ses coproductions. Chaque année, la commission création/diffusion dispose de 90’000 francs pour différents projets. Pour la saison 2025-2026, elles sont au nombre de trois et tourneront un peu partout dans la région. S’il faut attendre le printemps pour découvrir la première du spectacle de danse « Playground » à Bienne, Delémont fêtera la première des « Précieuses Ridicules », début octobre. L’attachant têtard « Victor » frétillera, lui fin janvier, jusqu’au Théâtre du Jura. Un conte musical qui a vu le jour pour le 20e anniversaire de Stand’été à Moutier. Alain Tissot, compositeur et auteur de cette pièce, revient sur le soutien du fOrum culture pour ce projet.
Alain Tissot : « Le spectacle est facilement transposable pour autant que la scène soit assez grande. »
Les projets comme Victor ou les Précieuses Ridicules ont dû passer par différentes étapes avant d’être retenus par le fOrum culture. Les explications d’Evelyne Grillon présidente du Centre culturel le Royal à Tavannes et membre de la commission création/diffusion du fOrum culture.
Evelyne Grillon : « C'est toujours des compagnies professionnelles donc il y a déjà d'emblée une assurance de qualité. »
Retrouvez la programmation complète ici. /sbo